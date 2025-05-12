Серед них – український гурт Ziferblat, пише Show 24.
До теми Євробачення-2025 вже незабаром: усі пісні учасників цьогорічного пісенного конкурсу
- Ісландія: Væb – Róa
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
- Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left
- Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
- Португалія: Napa – Deslocado
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
- Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights
- Азербайджан: Mamagama – Run With U
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie
- Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake
- Кіпр: Theo Evan – Shh
Порядок виступів учасників у першому півфіналі Євробачення-2025 / Фото з сайту Євробачення
Зауважимо, також у першому та другому півфіналах виступлять представники країн Великої п'ятірки і країна-переможниця. Так, 13 травня на сцені з'являться учасники з Іспанії, Італії та Швейцарії, а 15 травня – представники Великої Британії, Німеччини і Франції.
До того ж організатори Євробачення-2025 повідомили, що етап змагання, яких всього три, матиме свою унікальну тематику.
Перший півфінал пройде під гаслом "Там, де все почалося" і буде присвячений історії конкурсу та його батьківщині Швейцарії.
Напередодні наша редакція писала про те, коли відбувся перший конкурс в історії Євробачення.
13 травня глядачі побачать виступи легендарних представників країни-господаря різних років: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni та Gjon's Tears.
Другий півфінал 15 травня буде присвячений шанувальникам пісенного конкурсу під назвою "Фанати Євробачення". У цей день єврофанів своїм виступом потішить литовський гурт The Roop, який виконає свій хіт On Fire.
"Святкуємо нового переможця" – девіз гранд-фіналу Євробачення-2025. Серед спеціальних гостей – торішні тріумфатори конкурсу Nemo, які на сцені презентують свою нову композицію Casanova.
Приємною несподіванкою для українських глядачів стане поява Jerry Heil в одному з інтервал-актів конкурсу. Минулого року співачка разом з alyona alyona представляла Україну та здобула почесне третє місце.
Більше про все, що треба знати про Євробачення-2025 – в нашому матеріалі.