Серед них – український гурт Ziferblat, пише Show 24.

До теми Євробачення-2025 вже незабаром: усі пісні учасників цьогорічного пісенного конкурсу

Порядок виступів учасників у першому півфіналі Євробачення-2025

Ісландія: Væb – Róa Польща: Justyna Steczkowska – Gaja Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato Україна: Ziferblat – Bird of Pray Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu Португалія: Napa – Deslocado Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights Азербайджан: Mamagama – Run With U Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm Нідерланди: Claude – C'est La Vie Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake Кіпр: Theo Evan – Shh



Порядок виступів учасників у першому півфіналі Євробачення-2025 / Фото з сайту Євробачення

Зауважимо, також у першому та другому півфіналах виступлять представники країн Великої п'ятірки і країна-переможниця. Так, 13 травня на сцені з'являться учасники з Іспанії, Італії та Швейцарії, а 15 травня – представники Великої Британії, Німеччини і Франції.

До того ж організатори Євробачення-2025 повідомили, що етап змагання, яких всього три, матиме свою унікальну тематику.

Перший півфінал пройде під гаслом "Там, де все почалося" і буде присвячений історії конкурсу та його батьківщині Швейцарії.

Напередодні наша редакція писала про те, коли відбувся перший конкурс в історії Євробачення.

13 травня глядачі побачать виступи легендарних представників країни-господаря різних років: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni та Gjon's Tears.

Другий півфінал 15 травня буде присвячений шанувальникам пісенного конкурсу під назвою "Фанати Євробачення". У цей день єврофанів своїм виступом потішить литовський гурт The Roop, який виконає свій хіт On Fire.

"Святкуємо нового переможця" – девіз гранд-фіналу Євробачення-2025. Серед спеціальних гостей – торішні тріумфатори конкурсу Nemo, які на сцені презентують свою нову композицію Casanova.

Приємною несподіванкою для українських глядачів стане поява Jerry Heil в одному з інтервал-актів конкурсу. Минулого року співачка разом з alyona alyona представляла Україну та здобула почесне третє місце.

Більше про все, що треба знати про Євробачення-2025 – в нашому матеріалі.