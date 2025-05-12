Среди них – украинская группа Ziferblat, пишет Show 24.
К теме Евровидение-2025 уже скоро: все песни участников нынешнего песенного конкурса в этом году
- Исландия: Væb – Róa
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left
- Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Португалия: Napa – Deslocado
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
- Азербайджан: Mamagama – Run With U
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake
- Кипр: Theo Evan – Shh
Порядок выступлений участников в первом полуфинале Евровидения-2025 / Фото с сайта Евровидения
Заметим, также в первом и втором полуфиналах выступят представители стран Большой пятерки и страна-победительница. Так, 13 мая на сцене появятся участники из Испании, Италии и Швейцарии, а 15 мая – представители Великобритании, Германии и Франции.
К тому же организаторы Евровидения-2025 сообщили, что этап соревнования, которых всего три, будет иметь свою уникальную тематику.
Первый полуфинал пройдет под лозунгом "Там, где все началось" и будет посвящен истории конкурса и его родине Швейцарии.
Накануне наша редакция писала о том, когда состоялся первый конкурс в истории Евровидения.
13 мая зрители увидят выступления легендарных представителей страны-хозяйки: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni и Gjon's Tears.
Второй полуфинал 15 мая будет посвящен поклонникам песенного конкурса под названием "Фанаты Евровидения". В этот день еврофанов своим выступлением порадует литовская группа The Roop, которая исполнит свой хит On Fire.
"Празднуем нового победителя" – девиз гранд-финала Евровидения-2025. Среди специальных гостей – прошлогодние триумфаторы конкурса Nemo, которые на сцене презентуют свою новую композицию Casanova.
Приятной неожиданностью для украинских зрителей станет появление Jerry Heil в одном из интервал-актов конкурса. В прошлом году певица вместе с alyona alyona представляла Украину и получила почетное третье место.
Больше о все, что нужно знать о Евровидении-2025 – в нашем материале.