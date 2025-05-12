Среди них – украинская группа Ziferblat, пишет Show 24.

К теме Евровидение-2025 уже скоро: все песни участников нынешнего песенного конкурса в этом году

Порядок выступлений участников в первом полуфинале Евровидения-2025

Исландия: Væb – Róa Польша: Justyna Steczkowska – Gaja Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato Украина: Ziferblat – Bird of Pray Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu Португалия: Napa – Deslocado Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights Азербайджан: Mamagama – Run With U Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm Нидерланды: Claude – C'est La Vie Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake Кипр: Theo Evan – Shh



Порядок выступлений участников в первом полуфинале Евровидения-2025 / Фото с сайта Евровидения

Заметим, также в первом и втором полуфиналах выступят представители стран Большой пятерки и страна-победительница. Так, 13 мая на сцене появятся участники из Испании, Италии и Швейцарии, а 15 мая – представители Великобритании, Германии и Франции.

К тому же организаторы Евровидения-2025 сообщили, что этап соревнования, которых всего три, будет иметь свою уникальную тематику.

Первый полуфинал пройдет под лозунгом "Там, где все началось" и будет посвящен истории конкурса и его родине Швейцарии.

Накануне наша редакция писала о том, когда состоялся первый конкурс в истории Евровидения.

13 мая зрители увидят выступления легендарных представителей страны-хозяйки: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni и Gjon's Tears.

Второй полуфинал 15 мая будет посвящен поклонникам песенного конкурса под названием "Фанаты Евровидения". В этот день еврофанов своим выступлением порадует литовская группа The Roop, которая исполнит свой хит On Fire.

"Празднуем нового победителя" – девиз гранд-финала Евровидения-2025. Среди специальных гостей – прошлогодние триумфаторы конкурса Nemo, которые на сцене презентуют свою новую композицию Casanova.

Приятной неожиданностью для украинских зрителей станет появление Jerry Heil в одном из интервал-актов конкурса. В прошлом году певица вместе с alyona alyona представляла Украину и получила почетное третье место.

Больше о все, что нужно знать о Евровидении-2025 – в нашем материале.