Соответствующее фото DAMIRLI опубликовал на своей инстаграм-странице, пишет Show 24. Интересно, что Борис Джонсон уже не впервые поддерживает этот украинский бренд.

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Компания ДТЭК и украинский бренд DAMIRLI представили куртку, которую создали на основе рабочей формы энергетиков, которые с начала полномасштабного вторжения неутомимо работают, чтобы восстановить украинскую энергетику, и возвращают свет в украинские дома. Главный герой кампании – профессиональный боксер Александр Усик.

На рукаве куртки вышита эмблема "Fight for the Light". 100% с продажи передадут общественной организации Gen Ukrainian. Она поддерживает детей и подростков, которые пережили травматический опыт в результате войны.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова поддержал украинский бренд DAMIRLI – на этот раз его заметили в куртке из новой благотворительной коллекции, созданной в сотрудничестве с энергетической компанией ДТЭК. Это уже четвертый выход Джонсона в вещах бренда и второй случай его участия в благотворительных инициативах DAMIRLI,

– говорится в заметке.

Борис Джонсон в куртке из коллекции DAMIRLI и ДТЭК / Фото из инстаграма DAMIRLI

Бренд поблагодарил Бориса Джонсона, настоящего друга Украины, за поддержку.

Борис Джонсон посетил Киев

Напомним, что в годовщину полномасштабного вторжения Борис Джонсон приехал в Киев. Бывший премьер-министр Великобритании посетил "Книгарню Є" на Центральном железнодорожном вокзале.

Джонсону вручили подарок: украинский флаг, носки и книгу Саши Маслова Ukrainian Railroad Ladies. А он подписал несколько экземпляров своей книги "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю".