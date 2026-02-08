Помер фронтмен легендарного гурту 3 Doors Down Бред Арнольд
- Головний вокаліст 3 Doors Down, Бред Арнольд, помер у віці 47 років після боротьби з раком.
- Арнольду встановили діагноз рак нирки 4 стадії у 2025 році, і він мирно пішов з життя у колі близьких.
Після боротьби з раком помер головний вокаліст і один із засновників американського рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд. Йому було лише 47 років.
Про це колектив повідомив на своїй сторінці в X. Співак помер у суботу, 7 лютого.
Бред Арнольд помер мирно в оточенні близьких. У співака залишилась дружина Дженніфер Сандерфорд, з якою він перебував у шлюбі з 2009 року.
Понад усе, він був відданим чоловіком Дженніфер, а його доброта, гумор та щедрість зворушили кожного, кому пощастило знати його. Близькі пам'ятатимуть не лише його талант, а теплоту, смирення, віру та глибоку любов до родини та друзів,
– йдеться у заяві гурту 3 Doors Down.
Родина Арнольда вдячна за любов і підтримку та просить про повагу до приватного життя у такий важкий час.
Нам буде дуже не вистачати його, і ми завжди пам'ятатимемо його,
– написав колектив.
Нагадаємо, у травні 2025 року вокаліст гурту 3 Doors Down оголосив, що йому поставили діагноз світлоклітинної карциноми нирки 4 стадії (рак нирки), яка метастазувала у легені.
Я не боюся, я справді щиро цього зовсім не боюся. Я б дуже хотів, щоб ви молилися за мене за кожної нагоди,
– сказав Бред, пише BBC.
Що відомо про гурт 3 Doors Down?
Гурт 3 Doors Down був сформований у Міссісіпі у 1996 році. Він найбільш відомий за такими піснями: Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone та Loser.
Хіт Kryptonite Бред Арнольд написав на уроці математики, коли йому було 15 років.
Упродовж 2000-2010-х років пісні гурту регулярно лунали на радіо. Артисти тричі вигравали Billboard Music Awards. Свій дебютний альбом The Better Life колектив випустив у 2000 році.
3 Doors Down виступав на інавгурації 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого, а також на перший інавгурації Дональда Трампа, через що фанати розкритикували музикантів.