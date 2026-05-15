Гавкала і кричала: Брітні Спірс навела переполох у ресторані Лос-Анджелеса

Американська співачка Брітні Спірс спантеличила поведінкою в одному з закладів. Артистка відпочивала в ресторані, але начебто налякала відвідувачів.

Про інцидент повідомили у виданні TMZ. У середу ввечері Брітні Спірс відпочивала з жінкою і чоловіком у таверні Blue Dog, але раптом влаштувала сцену.

До слова Зірка "Щоденників вампіра" Кендіс Кінг стала мамою втретє

Як повідомили джерела, співачка начебто підвищувала голос, кричала й навіть гавкала.

Один з відвідувачів ресторану розповів, що Брітні Спірс пройшла повз його столик з ножем. Той налякався, що артистка може діяти непередбачувано і когось поранити.

Але інший свідок інциденту додав, що, можливо, Брітні просто забула покласти ніж за свій столик. Також повідомили, що Брітні Спірс закурила в закладі, тому працівникам довелося втрутитися.

До слова, перед цим артистку помітили у магазині. Співачка купувала алкогольні напої, пише The Daily Mail.

Що відповіли в команді артистки?

Представник Брітні Спірс згодом заявив, що інформація у пресі дуже перебільшена. Брітні насолоджувалась вечерею зі своїм асистентом та охоронцем.

Вона просто розповідала історію про те, як її собака гавкав на сусідів,

– сказали в команді співачки.

Також представник артистки запевняє, що вона жодного разу не наражала нікого на небезпеку. Брітні користувалась ножем, щоб розрізати гамбургер. У заяві ЗМІ звинувачують в тому, що співачку знову намагаються зобразити як "погану людину".

"Це має припинитися негайно", – заявив представник Спірс.

Нагадаємо, Брітні Спірс кілька тижнів тому звинуватили в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Співачка визнала себе винною, їй призначать рік умовного випробовувального терміну.