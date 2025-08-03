На тлі конфліктів у сім'ї: Бруклін Бехкем і Нікола Пельтц поновили шлюбні обітниці
- Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц оновили шлюбні обітниці через два роки після весілля.
- Ходять чутки про конфлікт в родині Бекхемів – напружені стосунки між Брукліном та його батьками, а також неприязнь Вікторії Бекхем до Ніколи Пельтц.
- Молоде подружжя не було присутнє на 50-річчі Девіда Бекхема, а в соцмережах зіркові батьки не згадують про старшого сина.
Син Вікторії та Девіда Бекхемів та відома модель знову сказали одне одному "так" через 2 роки після їхнього шлюбу. Ця подія сталась на тлі сімейної драми серед Бекхемів.
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц оновили свої шлюбні обітниці у суботу, 2 серпня. Про це пише Show 24 з посиланням на People.
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Ця подія присвячена вшануванню кохання та відданості, яке вони разом побудували протягом багатьох років, а також створенню спогадів, які залишаться з ними назавжди,
– описав свято інсайдер.
Бруклін та Ніколи закрутили роман у жовтні 2019 року, а вже наступного року вони заручилися. 9 квітня 2022 року пара зіграла весілля у сімейному маєтку Ніколи у Палм-Біч.
Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / Фото з інстаграму Ніколи Пельтц
Що відомо про сімейну кризу Бекхемів?
- Уже тривалий час у мережі пліткують про напружені стосунки між Брукліном та його батьками. Все почалось нібито з весілля Брукліна й Ніколи, коли під час виступу співак Марк Ентоні назвав "найкрасивішою жінкою вечора" не наречену, а Вікторію Бекхем.
- Згодом з'явились плітки про те, що Вікторія Бекхем не хоче підтримувати свою невістку у її проєктах.
- Молоде подружжя не з'явилося на святкуванні 50-річчя Девіда Бекхема. У соцмережах зіркові батьки також вже тривалий час не згадують про старшого сина. Крім того, Бруклін та його брати не підписані одне на одного в інстаграмі.