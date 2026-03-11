Жінка, яка стріляла по будинку Ріанни, може отримати довічне ув'язнення

Жінці, яку звинувачують у стрілянині по будинку барбадоської співачки Ріанни в Беверлі-Гіллз, може загрожувати довічне ув'язнення. Підозрюваній висунули звинувачення за 14 пунктами, включаючи замах на вбивство.

У вівторок, 10 березня, 35-річній Іванні Ортіс було висунуто звинувачення по одному пункту – замах на вбивство. Згідно з обвинувальним висновком, отриманим People, це було "навмисне та заздалегідь сплановане вбивство".

До речі Хто стріляв по будинку Ріанни в Беверлі-Гіллз

Іванну Ортіс також звинувачують за 10 пунктами нападу із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї й за 3 пунктами стрільби по житловому будинку або кемпінгу. Якщо жінку визнають винною за звинуваченнями, їй загрожує довічне ув'язнення. Слухання у справі заплановано на 25 березня.

Відкриття вогню в будь-якому населеному районі надзвичайно небезпечне, ставить під загрозу життя і буде повністю переслідуватися за законом. На щастя, ніхто не постраждав у цій стрілянині, але таке необережне насильство не буде терпітися в нашій громаді. Такі стрільці знайдуть своїм наступним пунктом призначення наші в'язниці,

– заявив окружний прокурор округу Лос-Анджелес.

У вівторок підозрювана з'явилась на судовому засіданні у синій ув'язненій формі. Як пише Associated Press, вона розмовляла зі своїм адвокатом через скло. Від імені Ортіс юрист заявив про її невинуватість, проте пізніше він відкликав цю заяву до пред'явлення звинувачення підсудній.

Що відомо про інцидент?