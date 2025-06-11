Російські окупанти зруйнували будинок соліста гурту "Нерви" у Покровську

Соліст гурту "Нерви" Євген Мільковський повідомив, що його будинок у Покровську знищили росіяни. Руїни залишилися й від інших будівель, куди ходив співак у дитинстві.

Виконавець розповів про це одному з "опозиційних" російських каналів, передає Show 24. Багатоповерхівку, де він раніше жив, немов розрізало російським снарядом. Зруйновані й інші важливі для нього будівлі у Покровську.

До слова Під час жахливої атаки на Київ: Джамала показала, як ночувала з синами у багажнику авто

Мій будинок зруйнувало просто. По центру будівлі, від даху до першого поверху, все просто розірвано снарядом. Мої друзі пишуть, що ми більше туди ніколи не повернемося. Бачу, як горить моя школа. Практично всі будівлі, до яких я ходив. Будинок культури, університет – все стерто. А там просто місто було, просто люди жили. Це дуже страшно…

– сказав соліст гурту "Нерви".



Будинок Мільковського в Покровську знищили росіяни / Скриншот з відео

Євген Мільковський обурився ідеєю російського диктатора розпочати війну та нищити міста. Він з болем висловився про те, що й інші міста "стирають" постійними обстрілами.

Я не знаю, в який хворий розум може прийти думка: "Давай я знищу просто все, знесу міста, взагалі пів країни, вб'ю усіх і буде чудово". Це хто вирішив? Оцей нікчемний лисий? Але ось така реальність. Місто просто стирають з лиця землі, не тільки це, взагалі міста", – додав співак.

Що відомо про гурт "Нерви" та їхню позицію щодо війни

"Нерви" – це рок-гурт з України, його заснував вокаліст й гітарист Женя Мільковський у 2010 році в Києві. Колектив гастролював не тільки Україною, але й Росією, Білоруссю, Казахстаном. Деякі з їхніх пісень є саундтреками до російських серіалів.

У 2015 році, попри окупацію Криму та початок російсько-української війни, гурт продовжив виступати в Росії. Ба більше, вони підписали контракт з лейблом Gazgolder, власником якого є путініст Баста. Практично весь час "Нерви" проживали й працювали в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення учасники гурту покинули країну-агресора та припинили там виступати, а в травні 2022 Мільковський вперше написав пісню українською.

Водночас війна не зупиняє "Нерви" від спільних виступів з росіянами. 22 серпня у Варшаві на фестивалі READY FEST разом з російськими артистами (які засуджують війну) Face, IC3PEAK, Монеточка на сцену вийдуть Іван Дорн та гурт "Нерви".