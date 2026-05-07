В елегантних образах: Чарльз III та королева Камілла провели першу садову вечірку в Букінгемі

Король та королева влаштували першу садову вечірку в Букінгемському палаці. На заході були присутні інші члени монаршої родини.

Садова вечірка – це особлива королівська традиція, що походить з 1860-х років. Британські монархи організовували такі заходи, щоб подякувати людям за їхню роботу та внесок у суспільство. Про це пише People.

Перша садова вечірка у цьому році відбулась у середу, 6 травня. Це особливий день, адже саме цього дня три роки тому коронували Чарльза III. Роликом з події поділилися в інстаграмі королівської родини.

Монарх сьогодні одягнув стильний костюм з блакитною клітчастою краваткою та довершив образ циліндром. Його вбрання ідеально поєднувалося з образом королеви Камілли, яка постала у світло-блакитній сукні та капелюхом з широкими полями та прикрасою у формі квітки.

Також садову вечірку відвідала принцеса Анна та принц Едвард з герцогинею Единбурзькою.

Що варто знати про садові вечірки?

Це особлива королівська традиція. Щороку на різні садові вечірки запрошують понад 30 тисяч людей. Тих, хто отримує запрошення, зустрічають на території Букінгемського палацу о 15:00. Члени королівської родини прибувають через годину – їх зустрічає військовий оркестр, який грає національний гімн.

Гостей запрошують скуштувати смаколики, випити чаю та прогулятися садом. Члени королівської сім'ї проходяться різними доріжками, щоб кожен гість мав можливість поспілкуватися з членом королівської родини.

Також садові вечірки мають офіційний дрес-код. Чоловіки мають обирати класичні ділові костюми, а жінки - денні сукні з капелюшками. До слова, наступна садова вечірка запланована на 8 травня, а ще одна відбудеться 12 травня.