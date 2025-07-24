Король Чарльз III, який лікується від раку, розповів про своє самопочуття

Король Великої Британії Чарльз III дав рідкісний коментар щодо стану свого здоров'я. Монарх продовжує лікуватися від раку.

Король розповів про своє самопочуття під час розмови з місцевим жителем Ньюмаркета, який пережив рак. Це сталося 22 липня, коли Чарльз III та Камілла прогулювалися містом, пише Show 24 з посиланням на People.

Дивіться також Кейт і Вільям показали новий портрет старшого сина: який вигляд має 12-річний принц

Я запитав його, як у нього справи, і він сказав, що почувається набагато краще, і що "це просто одна з них речей",

– поділився Лі Гарман.

Гарман розповів королю про власний шлях до одужання. За словами чоловіка, Чарльз III поцікавився, як у нього справи.

Він запитав мене, як у мене справи, і я сказав: "У мене все добре, я одужав від раку минулого року",

– розповів житель Ньюмаркета.

У короля Чарльза III діагностували рак