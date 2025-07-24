Король Чарльз III, який лікується від раку, розповів про своє самопочуття
- Король Великої Британії Чарльз III, який лікується від раку, дав коментар щодо свого здоров'я.
- Під час розмови з місцевим жителем Ньюмаркета, який пережив рак, Чарльз III заявив, що почувається набагато краще.
Король Великої Британії Чарльз III дав рідкісний коментар щодо стану свого здоров'я. Монарх продовжує лікуватися від раку.
Король розповів про своє самопочуття під час розмови з місцевим жителем Ньюмаркета, який пережив рак. Це сталося 22 липня, коли Чарльз III та Камілла прогулювалися містом, пише Show 24 з посиланням на People.
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Я запитав його, як у нього справи, і він сказав, що почувається набагато краще, і що "це просто одна з них речей",
– поділився Лі Гарман.
Гарман розповів королю про власний шлях до одужання. За словами чоловіка, Чарльз III поцікавився, як у нього справи.
Він запитав мене, як у мене справи, і я сказав: "У мене все добре, я одужав від раку минулого року",
– розповів житель Ньюмаркета.
У короля Чарльза III діагностували рак
У лютому 2024 року Букінгемський палац повідомив, що у Чарльза III діагностували рак, і він розпочав лікування. За порадою лікаря, король не займався публічними справами три місяці. Відновив роботу наприкінці квітня.
У березні 2025 року монарха ненадовго госпіталізували через побічні ефекти від лікування раку.