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Show24 Українські зірки Так ніжно і прекрасно: Даніель Салем зворушив мережу відео з донькою Позитива
7 червня, 20:27
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Так ніжно і прекрасно: Даніель Салем зворушив мережу відео з донькою Позитива

Марія Примич
Основні тези
  • Даніель Салем опублікував відео з донькою Позитива та Юлії Сахневич, яке зворушило користувачів.
  • Люди активно коментують відео, відзначаючи схожість дівчинки з Позитивом та ніжність Салема.

Телеведучий Даніель Салем показав миле відео з донькою Позитива (Олексій Завгородній) та Юлії Сахневич. Ролик зворушив користувачів мережі.

Салем опублікував відео з маленькою Марією в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24

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На відео Даніель Салем тримає на руках доньку музиканта Позитива і танцівниці Юлії Сахневич. Телеведучий виглядає дуже щасливим поруч з дівчинкою.

Ви створили любов, 
– підписав ролик Даніель. 

Чимало людей прокоментували миле відео Даніеля Салема з донькою Позитива і Сахневич:

  • "О, як вона на Олексія схожа!"
  • "Як же Салему пасує".
  • "На це можна дивитися вічно".
  • "Так ніжно, прекрасно і мило".
  • "Сильний, мужній чоловік і беззахисне немовля. Неймовірно".
  • "Вам дуже підходить така роль".

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