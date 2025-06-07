Так ніжно і прекрасно: Даніель Салем зворушив мережу відео з донькою Позитива
- Даніель Салем опублікував відео з донькою Позитива та Юлії Сахневич, яке зворушило користувачів.
- Люди активно коментують відео, відзначаючи схожість дівчинки з Позитивом та ніжність Салема.
Телеведучий Даніель Салем показав миле відео з донькою Позитива (Олексій Завгородній) та Юлії Сахневич. Ролик зворушив користувачів мережі.
Салем опублікував відео з маленькою Марією в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.
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На відео Даніель Салем тримає на руках доньку музиканта Позитива і танцівниці Юлії Сахневич. Телеведучий виглядає дуже щасливим поруч з дівчинкою.
Ви створили любов,
– підписав ролик Даніель.
Чимало людей прокоментували миле відео Даніеля Салема з донькою Позитива і Сахневич:
- "О, як вона на Олексія схожа!"
- "Як же Салему пасує".
- "На це можна дивитися вічно".
- "Так ніжно, прекрасно і мило".
- "Сильний, мужній чоловік і беззахисне немовля. Неймовірно".
- "Вам дуже підходить така роль".
Позитив та Юлія Сахневич стали батьками
У січні 2025 року Позитив повідомив, що вперше став батьком. Його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, народила донечку. Дівчинку назвали Марією.
Згодом Юлія Сахневич розповіла, що хрещеним батьком їхньої доньки стане Даніель Салем.