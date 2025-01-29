29 січня 2025, 14:00
Відчуваю сильний біль, – Салем, який в ЗСУ, вперше за довгий час прокоментував стан здоров'я
Основні тези
- Даніель Салем, військовий ЗСУ, розповів про проблеми зі здоров'ям через поранення, включаючи втрату слуху на ліве вухо та біль через тріснуту лопатку.
- Він служить у розвідувально-диверсійному підрозділі та отримав посвідчення учасника бойових дій у жовтні 2024 року.
За час військової служби в ЗСУ Даніель Салем неодноразово отримував поранення. Днями він вперше прокоментував стан свого здоров'я.
До того ж військовий висловився і про моральний стан. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Kp.ua.
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Даніель Салем зізнався, що ходить до психолога, а от за здоров'ям йому не вдається так ретельно слідкувати.
Взагалі нічого не чую на ліве вухо. Коли отримав кулю в бронік, у мене тріснула лопатка, і при змінах температури відчуваю сильний біль. Але не вистачає часу займатися здоров'ям, якщо чесно. Це дуже поганий приклад,
– наголосив захисник.
Що відомо про вступ Даніеля Салема у Збройні сили України
- Його шлях розпочався зі служби в територіальній обороні, звідки він згодом перейшов безпосередньо на передову.
- Салем нині служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" під позивним "Сойєр".
- Військовослужбовець брав активну участь у визволенні Херсонщини.
- У жовтні 2024 року Салем отримав офіційне посвідчення учасника бойових дій. Відомо, що він має військовий досвід у Бейруті й Лівані та медичну освіту.