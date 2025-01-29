Відчуваю сильний біль, – Салем, який в ЗСУ, вперше за довгий час прокоментував стан здоров'я

За час військової служби в ЗСУ Даніель Салем неодноразово отримував поранення. Днями він вперше прокоментував стан свого здоров'я.

До того ж військовий висловився і про моральний стан. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Kp.ua.

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Даніель Салем зізнався, що ходить до психолога, а от за здоров'ям йому не вдається так ретельно слідкувати.

Взагалі нічого не чую на ліве вухо. Коли отримав кулю в бронік, у мене тріснула лопатка, і при змінах температури відчуваю сильний біль. Але не вистачає часу займатися здоров'ям, якщо чесно. Це дуже поганий приклад,

– наголосив захисник.

Що відомо про вступ Даніеля Салема у Збройні сили України