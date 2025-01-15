Де зараз Дар'я Ковтун – учасниця 4 сезону "Х-Фактора" та дружина Євгена Хмари

Дар'я Ковтун виступає під псевдонімом ODARA. Вона була учасницею "Х-Фактора", а за декілька років стала фіналісткою проєкту "Співають всі!".

ODARA народилась у березні 1991 року. Згодом закінчила Київський національний економічний університет, однак популярність до неї прийшла з приходом на телебачення. Що відомо про кар'єру Дар'ї, які стосунки з чоловіком і де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Шоу талантів

Дівчина прийшла на 4 сезон "Х-Фактора" та потрапила до команди Серьоги, який сьогодні відкрито підтримує диктаторський режим Росії.

Дар'я Ковтун – Pardonne-moi ce caprice d'enfant ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

На жаль, у восьмому прямому етері співачка покинула проєкт. В інтерв'ю 24 Каналу артистка розповідала, що після "Х-Фактора" зареклась більше ніколи не приходити на будь-яке талант-шоу.

Шлях на "Х-Факторі" триває цілих 4 місяці. Учасники ізольовані від будь-якого життя, окрім того, що відбувається на проєкті… По друге, на "Х-Факторі" лише 4 тренери, які дуже прискіпливо ставляться до учасників і їхніх виступів,

– розповідала Ковтун.

Згодом у житті співачки стався крутий поворот долі й вона прийшла на шоу "Співають всі!". Чоловік артистки відправив замість неї заявку на участь та вмовив жінку заспівати на сцені.

У "Співають всі!" нібито потрапляєш у літній табір, де усі отримують задоволення від того, що роблять. Уся сотня прагне, аби учасник з усім впорався. Судді налаштовані на те, що ти зараз круто виступиш. Вони бачать в учасниках найкраще та чіпляються за це,

– ділилась Дар'я.

Дар'я Ковтун на проєкті "Співають всі!": дивіться відео онлайн

До слова, для шоу Ковтун обрала пісню російського композитора Максима Фадєєва – "Стану ли я счастливей".

Це абсолютно фантастична пісня Максима Фадєєва, як і усі його інші композиції. Вона з глибоким змістом. Про такі пісні кажуть, що вони – на роки. Композиція актуальна сьогодні, та буде актуальною й через 10 років. У час, коли ми женемося за купою нав'язаних, придуманих цілей, ця пісня ніби повертає до істинної реальності,

– пояснила свій вибір співачка.

У "Співають всі!" виконавиця стала однією з фіналісток, однак перемоги так і не здобула.

Особисте життя

Свого чоловіка Дар'я знала ще з дитинства, адже росли в одному дворі та ходили до однієї музичної школи. Ба більше, згодом вони навіть були конкурентами, однак кохання розвіяло всі перешкоди. У 2016 році Євген Хмара одружився з обраницею.

Дар'я Ковтун вийшла заміж за Євгена Хмару / Фото з інстаграму співачки

У 2017 році в подружжя народився первісток – син Микола, у 2019 – донька Віра, у 2022 – син Ілля.

Дар'я Ковтун з родиною / Фото з інстаграму артистки

Крім того, Євген активно підтримує свою дружину та допомагає в усіх починаннях.

Слова "допомагає" буде дуже замало. Женя робить набагато більше. Мій коханий чоловік щодня та щохвилини надихає мене, спонукає до дій. Та я розумію, що саме завдяки впливу Женіної музики до мене приходять пісні. Я обожнюю його творчість та купаюся в ній,

– відверто зізналась виконавиця.

Дар'я Ковтун і Євген Хмара / Фото з інстаграму співачки

Де зараз Дар'я Ковтун

Зараз співачка виступає під псевдонімом ODARA. Виконавиця придумала цей образ для того, щоб після одруження та народження дітей познайомити публіку з новою собою. Крім того, Дар'я є не тільки співачкою, а й авторкою пісень.

ODARA (Дар'я Ковтун) – "Ау": дивіться відео онлайн

У соцмережах співачка не надто активна, однак не забуває про тему війни в Україні. Вона неодноразово ділилась дописами про наслідки російських обстрілів, а сьогодні займається збором коштів на колінний вузол для захисника Івана, який втратив ногу під час штурму на Ізюмському напрямку.

Дар'я Ковтун збирає кошти для пораненого військового / Скриншот з сайту

Крім того, співачка продовжує виступати на одній сцені з чоловіком, демонструючи міцний родинний зв'язок.