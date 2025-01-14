Де зараз Дар'я Ковтун

ODARA народилась у березні 1991 року. Згодом закінчила Київський національний економічний університет, однак популярність до неї прийшла з приходом на телебачення. Що відомо про кар'єру Дар'ї, які стосунки з чоловіком і де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Шоу талантів

Дівчина прийшла на 4 сезон "Х-Фактора" та потрапила до команди Серьоги, який сьогодні відкрито підтримує диктаторський режим Росії.

Дар'я Ковтун – Pardonne-moi ce caprice d'enfant ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

На жаль, у восьмому прямому етері співачка покинула проєкт. В інтерв'ю 24 Каналу артистка розповідала, що після "Х-Фактора" зареклась більше ніколи не приходити на будь-яке талант-шоу.

Шлях на "Х-Факторі" триває цілих 4 місяці. Учасники ізольовані від будь-якого життя, окрім того, що відбувається на проєкті… По друге, на "Х-Факторі" лише 4 тренери, які дуже прискіпливо ставляться до учасників і їхніх виступів,
– розповідала Ковтун.

Згодом у житті співачки стався крутий поворот долі й вона прийшла на шоу "Співають всі!". Чоловік артистки відправив замість неї заявку на участь та вмовив жінку заспівати на сцені.

У "Співають всі!" нібито потрапляєш у літній табір, де усі отримують задоволення від того, що роблять. Уся сотня прагне, аби учасник з усім впорався. Судді налаштовані на те, що ти зараз круто виступиш. Вони бачать в учасниках найкраще та чіпляються за це,
– ділилась Дар'я.

Дар'я Ковтун на проєкті "Співають всі!": дивіться відео онлайн

До слова, для шоу Ковтун обрала пісню російського композитора Максима Фадєєва – "Стану ли я счастливей".

Це абсолютно фантастична пісня Максима Фадєєва, як і усі його інші композиції. Вона з глибоким змістом. Про такі пісні кажуть, що вони – на роки. Композиція актуальна сьогодні, та буде актуальною й через 10 років. У час, коли ми женемося за купою нав'язаних, придуманих цілей, ця пісня ніби повертає до істинної реальності,
– пояснила свій вибір співачка.

У "Співають всі!" виконавиця стала однією з фіналісток, однак перемоги так і не здобула.

Особисте життя

Свого чоловіка Дар'я знала ще з дитинства, адже росли в одному дворі та ходили до однієї музичної школи. Ба більше, згодом вони навіть були конкурентами, однак кохання розвіяло всі перешкоди. У 2016 році Євген Хмара одружився з обраницею.

Дар'я Ковтун вийшла заміж за Євгена ХмаруДар'я Ковтун вийшла заміж за Євгена Хмару / Фото з інстаграму співачки

У 2017 році в подружжя народився первісток – син Микола, у 2019 – донька Віра, у 2022 – син Ілля.

Дар'я Ковтун з родиноюДар'я Ковтун з родиною / Фото з інстаграму артистки

Крім того, Євген активно підтримує свою дружину та допомагає в усіх починаннях.

Слова "допомагає" буде дуже замало. Женя робить набагато більше. Мій коханий чоловік щодня та щохвилини надихає мене, спонукає до дій. Та я розумію, що саме завдяки впливу Женіної музики до мене приходять пісні. Я обожнюю його творчість та купаюся в ній,
– відверто зізналась виконавиця.

Дар'я Ковтун і Євген ХмараДар'я Ковтун і Євген Хмара / Фото з інстаграму співачки

Де зараз Дар'я Ковтун

Зараз співачка виступає під псевдонімом ODARA. Виконавиця придумала цей образ для того, щоб після одруження та народження дітей познайомити публіку з новою собою. Крім того, Дар'я є не тільки співачкою, а й авторкою пісень.

ODARA (Дар'я Ковтун) – "Ау": дивіться відео онлайн

У соцмережах співачка не надто активна, однак не забуває про тему війни в Україні. Вона неодноразово ділилась дописами про наслідки російських обстрілів, а сьогодні займається збором коштів на колінний вузол для захисника Івана, який втратив ногу під час штурму на Ізюмському напрямку.

Дар'я Ковтун збирає кошти для пораненого військовогоДар'я Ковтун збирає кошти для пораненого військового / Скриншот з сайту

Крім того, співачка продовжує виступати на одній сцені з чоловіком, демонструючи міцний родинний зв'язок.