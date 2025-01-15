Где сейчас Дарья Ковтун

ODARA родилась в марте 1991 года. Потом окончила Киевский национальный экономический университет, однако популярность к ней пришла с приходом на телевидение. Что известно о карьере Дарьи, какие отношения с мужем и где она сейчас, читайте в материале Show 24.

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Шоу талантов

Девушка пришла на 4 сезон "Х-Фактора" и попала в команду Сереги, который сегодня открыто поддерживает диктаторский режим России.

Дарья Ковтун – Pardonne-moi ce caprice d'enfant ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

К сожалению, в восьмом прямом эфире певица покинула проект. В интервью 24 Каналу артистка рассказывала, что после "Х-Фактора" зареклась больше никогда не приходить на любое талант-шоу.

Путь на "Х-Факторе" длится целых 4 месяца. Участники изолированы от любой жизни, кроме того, что происходит на проекте... Во вторых, на "Х-Факторе" только 4 тренера, которые очень придирчиво относятся к участникам и их выступлениям,
– рассказывала Ковтун.

Впоследствии в жизни певицы произошел крутой поворот судьбы и она пришла на шоу "Поют все!". Муж артистки отправил вместо нее заявку на участие и уговорил женщину спеть на сцене.

В "Поют все!" якобы попадаешь в летний лагерь, где все получают удовольствие от того, что делают. Вся сотня стремится, чтобы участник со всем справился. Судьи настроены на то, что ты сейчас круто выступишь. Они видят в участниках лучшее и цепляются за это,
– делилась Дарья.

Дарья Ковтун на проекте "Поют все!": смотрите видео онлайн

К слову, для шоу Ковтун выбрала песню российского композитора Максима Фадеева – "Стану ли я счастливее".

Это абсолютно фантастическая песня Максима Фадеева, как и все его другие композиции. Она с глубоким смыслом. О таких песнях говорят, что они – на годы. Композиция актуальна сегодня, и будет актуальной и через 10 лет. Во время, когда мы гонимся за кучей навязанных, придуманных целей, эта песня будто возвращает к истинной реальности,
– объяснила свой выбор певица.

В "Поют все!" исполнительница стала одной из финалистов, однако победы так и не одержала.

Личная жизнь

Своего мужа Дарья знала еще с детства, ведь росли в одном дворе и ходили в одну музыкальную школу. Более того, впоследствии они даже были конкурентами, однако любовь развеяла все препятствия. В 2016 году Евгений Хмара женился на избраннице.

Дарья Ковтун вышла замуж за Евгения ХмаруДарья Ковтун вышла замуж за Евгения Хмару / Фото из инстаграма певицы

В 2017 году у супругов родился первенец – сын Николай, в 2019 – дочь Вера, в 2022 – сын Илья.

Дарья Ковтун с семьейДарья Ковтун с семьей / Фото из инстаграма артистки

Кроме того, Евгений активно поддерживает свою жену и помогает во всех начинаниях.

Слова "помогает" будет очень мало. Женя делает гораздо больше. Мой любимый муж ежедневно и ежеминутно вдохновляет меня, побуждает к действиям. И я понимаю, что именно благодаря влиянию Жениной музыки ко мне приходят песни. Я обожаю его творчество и купаюсь в нем,
– откровенно призналась исполнительница.

Дарья Ковтун и Евгений ХмараДарья Ковтун и Евгений Хмара / Фото из инстаграма певицы

Где сейчас Дарья Ковтун

Сейчас певица выступает под псевдонимом ODARA. Исполнительница придумала этот образ для того, чтобы после замужества и рождения детей познакомить публику с новой собой. Кроме того, Дарья является не только певицей, но и автором песен.

ODARA (Дарья Ковтун) – "Ау": смотрите видео онлайн

В соцсетях певица не слишком активна, однако не забывает о теме войны в Украине. Она неоднократно делилась сообщениями о последствиях российских обстрелов, а сегодня занимается сбором средств на коленный узел для защитника Ивана, который потерял ногу во время штурма на Изюмском направлении.

Дарья Ковтун собирает средства для раненого военногоДарья Ковтун собирает средства для раненого военного / Скриншот с сайта

Кроме того, певица продолжает выступать на одной сцене с мужем, демонстрируя крепкую семейную связь.