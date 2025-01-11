Дмитро Сисоєв, відомий під псевдонімом Omut, народився у 1989 році в Україні. Через три роки родина переїхала до Бурятії, однак згодом вирішила повернутись. Що відомо про творчу діяльність Дмитра, як склалось особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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"Х-Фактор" й подальша творча діяльність

Коли хлопець повернувся до України, то знав тільки два слова – "морозиво" та "півник".

Зараз я можу свідомо сказати, що завжди був українцем. Мені так подобається наш народ, наш менталітет, культура, танці. Я повністю себе відчуваю українцем. Так, я колись теж думав, що ми дружні народи, але повністю від того відхрестився. У нас дійсно найкращі люди. Кожна людина віддається зараз на 100%. Я пишаюся Україною,

– поділився роздумами співак.

Під час навчання Сисоєв став учасником групи Prime Time, яка у 2010 році виступила на розігріві легендарного Linkin Park у Санкт-Петербурзі.

У 2012 році співак прийшов на кастинг третього сезону "Х-Фактора".

Дмитро Сисоєв – Billie Jean ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Хлопець пройшов у наступні етапи та був у команді Серьоги, який сьогодні активно підтримує Росію у війні проти України. У дев'ятому прямому етері співак вибув із боротьби за головний приз шоу. Тоді до трійки фіналістів пройшли: Олексій Смірнов, Євген Літвінкович й Аїда Ніколайчук.

З 2013 року в артиста почалась сольна кар'єра, а за два роки Дмитро переїхав до Києва та почав писати пісні для сучасних зірок шоубізнесу.

Оля Полякова – "Лёд тронулся", "Эй, секундочку!";

OLEYNIK – "Зажигать молодым";

Гурт "Агонь" – "Провоцируй";

Ivan Navi – "Тимчасовий релакс";

Анна Трінчер – "Школа", "А у любви нету возраста", "Love story" та інші.

У 2017 році з'явився проєкт OMUT. У 2022 році артист разом із колегою по творчому цеху ХАСом випустили трек "Залишаюсь тут".

OMUT і ХАС – "Залишаюсь тут": слухайте пісню онлайн

Тоді Дмитро визначився, що писатиме пісні лише українською мовою.

Я принципово більше не пишу російськомовні пісні. Відчуваю конкретну відразу. Українська мова більш мелодійна, глибока, насичена,

– казав Сисоєв.

Особисте життя

Під час участі на проєкті "Х-Фактор" в артиста була дівчина Оксана. Цікаво, що тоді публіці співак представив її, як кузину, а не як кохану. Згодом хлопець пояснив, чому збрехав на всю країну.

За пацанів голосують не через те, що вони круто співають. Якби я був впевнений на 100 %, що люди мене розцінюють як шанувальники моєї творчості, а не фанатки, які розглядають мене тільки, як сексуальний об'єкт, то я б не брехав,

– розповів виконавець.

Сьогодні серце Дмитра зайняте. Його обраницею стала Аліса Савінська. Закохані не приховують почуттів одне до одного, чим і діляться в соцмережах.

Дмитро з коханою / Фото з інстаграму співака

У 2023 році артист випустив трек "Сумуватиму", який присвятив власній історії кохання.

OMUT – "Сумуватиму": слухайте пісню онлайн

Наразі наші стосунки вийшли на інший рівень. Це дещо більше, ніж любов. Наші стосунки на паузі, але це не кінець, ми в серцях одне в одного. Нам важко, але одночасно легко, бо ми впевнені, що наша історія не закінчилась. Зараз так треба, ми це відчуваємо і розуміємо,

– казав тоді Дмитро.

Де зараз Дмитро Сисоєв

Як відомо, артист продовжує займатись тим, що вміє найкраще, – творчістю. До прикладу, у 2024 році Сисоєв почав співпрацювати зі співачкою YALLA. Команда працювала над дебютним альбомом.

Я вдячна Дмитру Сисоєву, він став для мене важливою людиною у моїй творчості – виступив музичним продюсером. Пісня "Прощавай" стала третім етапом у цій емоційній трилогії, що розповідає історію першого розчарування в коханні,

– поділилась співачка.

YALLA – "Прощавай": дивіться відео онлайн

У соцмережах Дмитро часто ділиться новими світлинами та роздумами, а також бере участь у благодійних заходах, які збирають кошти на потреби ЗСУ.