Курасов народився в Білорусі у 1995 році. З 2006 – проживав у Краснодарі. З дитинства проявив зацікавлення у музиці та вступив до Краснодарського міжшкільного естетичного центру на естрадний вокал і фортепіано, а також до Творчого об’єднання "Прем'єра" (Театр). Завершив навчання у цих закладах з відзнакою. Що відомо про творчий шлях Владислава та де він зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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"Х-Фактор" та інші проєкти

У 2011 році хлопець взяв участь у співочому шоу "Х-Фактор". Хлопець посів третє місце у фіналі та переїхав жити до Києва.

Владислав Курсасов на кастингу "Х-Фактора": дивіться відео онлайн

За рік переміг у вокальному проєкті "Зоряний ринг". Виграні кошти використав на знімання кліпів та запис пісень. На побажання шанувальників організував 10 сольних концертів у містах України та Росії. Згодом вийшла його перша авторська пісня – "Прощай, мой город". Курасова, як переможця шоу "Я талант", запросили виконати її на церемонії вручення премії "Золотий грамофон" у Санкт-Петербурзі.

Владислав Курасов – "Прощай, мой город": слухайте пісню онлайн

Наступні роки для артиста були доволі плідними, адже він не просто творив, а й виступав у різних містах, був запрошеною зіркою на різних телевізійних проєктах, а також давав інтерв'ю.

У 2013 році представив пісню "Забудешь" та перший відеокліп.

Владислав Курасов – "Забудешь": дивіться відео онлайн

З 2014 року почав самостійно будувати кар'єру, адже співпраця з продюсерським центром СТБ завершилась. Цей рік вийшов доволі плідним, адже співак брав участь у благодійних концертах, разом із Євгеном Хмарою дав перший акустичний концерт, а його пісні лунали на радіостанціях України, Росії, Німеччини та США. У 2015 році на короткий проміжок часу став ведучим музичної рубрики TimeLINE на телеканалі "ПравдаТУТ".

За рік став півфіналістом Нацвідбору на Євробачення.

Владислав Курасов – I'm Insane (Нацвідбір): дивіться відео онлайн

Виконавець спробував себе навіть у ролі актора, адже його запросили на епізодичну роль у серіалі "Центральна лікарня". Курасов не полишав спроб потрапити на Євробачення, тому подався до Білорусі з новою англомовною піснею. У відборі артист дійшов до фіналу, однак так і не виборов право представляти країну на співочій європейській арені.

Владислав Курасов – Follow The Play: дивіться відео онлайн

Цікаво, що Владислав також взяв участь у проєкті "Голос. Казахстан". Артист почав писати треки для інших зірок, а у 2020 році доєднався до групи "Не говори маме".

У серпні 2022 року на сторінці у фейсбуці виконавець написав, що "не знає, чи буде ще колись випускати нову музику", адже він спіймав себе на думці "що життя ніби зупинилось".

Владислав Курасов про плани на майбутнє Владислав Курасов про плани на майбутнє / Скриншот з фейсбуку

А от що стосується особистого життя, то тут нічого не відомо. Артист воліє не розповідати про любовні справи, однак ЗМІ неодноразово "приписували" Владиславу романи з відомими жінками.

Де зараз Владислав Курасов

З початком повномасштабної війни співак висловив проукраїнську позицію. В інстаграмі виконавець деколи ділиться світлинами та відео з наслідками російських обстрілів.

Як відомо, сьогодні Курасов за кордоном. Він подорожує та виступає, що активно демонструє у соцмережах. Днями артист навіть написав, що хотів би трохи пожити в Уругваї.

Владислав Курасов хоче пожити в Уругваї Владислав Курасов хоче пожити в Уругваї / Скриншот з інстаграму

До слова, раніше дописи співака були російською мовою, однак тепер вони публікуються українською. Крім того, Владислав також викладає вокал.