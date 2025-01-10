Курасов народився в Білорусі у 1995 році. З 2006 – проживав у Краснодарі. З дитинства проявив зацікавлення у музиці та вступив до Краснодарського міжшкільного естетичного центру на естрадний вокал і фортепіано, а також до Творчого об’єднання "Прем'єра" (Театр). Завершив навчання у цих закладах з відзнакою. Що відомо про творчий шлях Владислава та де він зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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"Х-Фактор" та інші проєкти

У 2011 році хлопець взяв участь у співочому шоу "Х-Фактор". Хлопець посів третє місце у фіналі та переїхав жити до Києва.

Владислав Курсасов на кастингу "Х-Фактора": дивіться відео онлайн

За рік переміг у вокальному проєкті "Зоряний ринг". Виграні кошти використав на знімання кліпів та запис пісень. На побажання шанувальників організував 10 сольних концертів у містах України та Росії. Згодом вийшла його перша авторська пісня – "Прощай, мой город". Курасова, як переможця шоу "Я талант", запросили виконати її на церемонії вручення премії "Золотий грамофон" у Санкт-Петербурзі.

Владислав Курасов – "Прощай, мой город": слухайте пісню онлайн

Наступні роки для артиста були доволі плідними, адже він не просто творив, а й виступав у різних містах, був запрошеною зіркою на різних телевізійних проєктах, а також давав інтерв'ю.

У 2013 році представив пісню "Забудешь" та перший відеокліп.

Владислав Курасов – "Забудешь": дивіться відео онлайн

З 2014 року почав самостійно будувати кар'єру, адже співпраця з продюсерським центром СТБ завершилась. Цей рік вийшов доволі плідним, адже співак брав участь у благодійних концертах, разом із Євгеном Хмарою дав перший акустичний концерт, а його пісні лунали на радіостанціях України, Росії, Німеччини та США. У 2015 році на короткий проміжок часу став ведучим музичної рубрики TimeLINE на телеканалі "ПравдаТУТ".

За рік став півфіналістом Нацвідбору на Євробачення.

Владислав Курасов – I'm Insane (Нацвідбір): дивіться відео онлайн

Виконавець спробував себе навіть у ролі актора, адже його запросили на епізодичну роль у серіалі "Центральна лікарня". Курасов не полишав спроб потрапити на Євробачення, тому подався до Білорусі з новою англомовною піснею. У відборі артист дійшов до фіналу, однак так і не виборов право представляти країну на співочій європейській арені.

Владислав Курасов – Follow The Play: дивіться відео онлайн

Цікаво, що Владислав також взяв участь у проєкті "Голос. Казахстан". Артист почав писати треки для інших зірок, а у 2020 році доєднався до групи "Не говори маме".

У серпні 2022 року на сторінці у фейсбуці виконавець написав, що "не знає, чи буде ще колись випускати нову музику", адже він спіймав себе на думці "що життя ніби зупинилось".

Владислав Курасов про плани на майбутнє / Скриншот з фейсбуку

А от що стосується особистого життя, то тут нічого не відомо. Артист воліє не розповідати про любовні справи, однак ЗМІ неодноразово "приписували" Владиславу романи з відомими жінками.

Де зараз Владислав Курасов

З початком повномасштабної війни співак висловив проукраїнську позицію. В інстаграмі виконавець деколи ділиться світлинами та відео з наслідками російських обстрілів.

Як відомо, сьогодні Курасов за кордоном. Він подорожує та виступає, що активно демонструє у соцмережах. Днями артист навіть написав, що хотів би трохи пожити в Уругваї.

Владислав Курасов хоче пожити в Уругваї / Скриншот з інстаграму

До слова, раніше дописи співака були російською мовою, однак тепер вони публікуються українською. Крім того, Владислав також викладає вокал.