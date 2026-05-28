Я економно живу, – Дар'я Петрожицька відверто розповіла про свої витрати
Акторка Дар'я Петрожицька зізналась, що доволі економно живе. Вона не розуміє людей, які кажуть, що їм потрібні десятки тисяч доларів для комфортного життя.
Про це Петрожицька розповіла в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "Розмова".
Я економно живу. Коли я їду на гастролі, нас там годують, і ми десь живемо. Місяць від місяця не схожий. Я дійсно достатньо економно живу,
– поділилась акторка.
Дар'я Петрожицька розповіла, що на продукти, яких вистачає на кілька днів, витрачає приблизно 3 тисяч гривень. Проте інколи їсть кулінарію з супермакета, яка обходиться десь у 500 гривень.
За словами акторки, українські бренди можуть подарувати їй одяг за відмітку в інстаграмі. Телефон у Петрожицької не новий, але жінка зізналась, що "жаба давить" купувати новий.
Я дуже економна. Це мене тато навчив. У нас у сім'ї завжди було щось солоденьке, але це було галетне або вівсяне печиво,
– розповіла вона.
Дар'я зазначила, що відкладає кошти на "чорний день".
Якщо у мене раптом не буде ніякої роботи, я маю знати, що у мене є хоч якась подушка на мене, на мою сестру. І великий плюс у тому, що у мене своя квартира. Я дивлюсь, люди кажуть: "Треба тисяч 10 доларів", а я думаю: "Скільки це в гривнях? А що ви на це купляєте?",
– додала Петрожицька.
Водночас акторка розуміє, що багато витрат може бути у сімей, де є діти.
Хто така Дар'я Петрожицька?
- Дар'я Петрожицька народилася у Чернігові. Після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
- Вона навчалась за спеціальністю "Актор театру та кіно" у творчій майстерні народного артиста України Олега Шаварського. Петрожицька закінчила виш у 2012 році.
- Найбільшу популярність Дар'ї принесла роль у серіалі "Папік". Також вона відома за серіалами "Дві сестри" і "Встигнути до 30". До того ж є ведучою шоу "Я люблю Україну".