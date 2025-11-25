Одна з найстрашніших ночей, – у будинок, що поруч із квартирою Квіткової, прилетів шахед
- Даша Квіткова поділилась у соцмережах наслідками російського обстрілу, де шахед влучив у квартиру навпроти їхніх вікон.
- Внаслідок нічного обстрілу Києва 25 листопада загинули 6 людей, 14 постраждали, і було запроваджено екстрені вимкнення електроенергії.
Даша Квіткова поділилась у соцмережах наслідками російського обстрілу. Блогерка назвала цю ніч однією з найстрашніших.
Інфлюєнсерка розповіла, що звук "прильоту" шахеда був жахливий, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.
Не пропустіть Хотів виступати у Росії та обіймався з Кіркоровим: найгучніші скандали пов'язані з MELOVIN
Квіткова опублікувала фото з сином, якого обіймає під час російської атаки на столицю. Блогерка перебувала з Левом у машині в паркінгу, ховаючись від потенційної загрози.
Пізніше інфлюєнсерка написала, що шахед влучив у квартиру навпроти їхніх вікон. Квіткова каже, що "звук був просто жахливий". І їм, переляканим дорослим, довелось заспокоювати переляканого Лева.
Київська МВА зазначає, що Росія завдала масованого удару по столиці запустивши крилаті ракети та "Кинджал".
Головне про нічний обстріл Києва 25 листопада
- Відомо про 14 постраждалих – 8 госпіталізували. На жаль, загинули 6 людей. Серед жертв атаки – жінка 86 років.
- Є влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Працівники ДСНС врятували 18 людей, з них 3 дітей.
- Через пошкодження енергомереж Укренерго запровадило у Києві екстрені вимкнення електроенергії. Також у семи районах столиці фіксували проблеми з теплопостачанням.