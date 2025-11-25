Одна з найстрашніших ночей, – у будинок, що поруч із квартирою Квіткової, прилетів шахед

Даша Квіткова поділилась у соцмережах наслідками російського обстрілу. Блогерка назвала цю ніч однією з найстрашніших.

Інфлюєнсерка розповіла, що звук "прильоту" шахеда був жахливий, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.

Не пропустіть Хотів виступати у Росії та обіймався з Кіркоровим: найгучніші скандали пов'язані з MELOVIN

Квіткова опублікувала фото з сином, якого обіймає під час російської атаки на столицю. Блогерка перебувала з Левом у машині в паркінгу, ховаючись від потенційної загрози.

Даша Квіткова ховалась з сином у паркінгу під час тривоги / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пізніше інфлюєнсерка написала, що шахед влучив у квартиру навпроти їхніх вікон. Квіткова каже, що "звук був просто жахливий". І їм, переляканим дорослим, довелось заспокоювати переляканого Лева.

У будинок, що поруч із квартирою Квіткової, прилетів шахед / Скриншот з інстаграм-сторіс

Київська МВА зазначає, що Росія завдала масованого удару по столиці запустивши крилаті ракети та "Кинджал".

Головне про нічний обстріл Києва 25 листопада