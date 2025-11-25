Одна из самых страшных ночей, – в дом, что рядом с квартирой Квитковой, прилетел шахед
- Даша Квиткова поделилась в соцсетях последствиями российского обстрела, где шахед попал в квартиру напротив их окон.
- В результате ночного обстрела Киева 25 ноября погибли 6 человек, 14 пострадали, и были введены экстренные отключения электроэнергии.
Даша Квиткова поделилась в соцсетях последствиями российского обстрела. Блогерша назвала эту ночь одной из самых страшных.
Инфлюенсерка рассказала, что звук "прилета" шахеда был ужасный, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.
Квиткова опубликовала фото с сыном, которого обнимает во время российской атаки на столицу. Блогерша находилась со Львом в машине в паркинге, прячась от потенциальной угрозы.
Позже инфлюенсерка написала, что шахед попал в квартиру напротив их окон. Квиткова говорит, что "звук был просто ужасный". И им, перепуганным взрослым, пришлось успокаивать перепуганного Льва.
Киевская МВА отмечает, что Россия нанесла массированный удар по столице запустив крылатые ракеты и "Кинжал".
Главное о ночном обстреле Киева 25 ноября
- Известно о 14 пострадавших – 8 госпитализировали. К сожалению, погибли 6 человек. Среди жертв атаки – женщина 86 лет.
- Есть попадания в жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Работники ГСЧС спасли 18 человек, из них 3 детей.
- Из-за повреждения энергосетей Укрэнерго ввело в Киеве экстренные отключения электроэнергии. Также в семи районах столицы фиксировали проблемы с теплоснабжением.