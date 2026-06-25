У весільних сукнях на футбольному полі: Квіткова розповіла про стосунки Бражка з сином

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова стала героїнею нової діджитал-обкладинки видання ELLE Україна. Блогерка примірила розкішні весільні образи на футбольному стадіоні та поділилася подробицями особистого життя напередодні власного весілля.

Для зйомки в ELLE Україна Квіткова обрала кілька елегантних суконь нареченої, зокрема від українського бренду весільного вбрання Milla Nova. До речі, дві сукні пошили індивідуально під інфлюенсерку.

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Локацією для романтичної фотосесії стало справжнє футбольне поле. Як зізналася інфлюенсерка, під час знімального процесу у відкритих вбраннях їй було дуже холодно, тому між дублями доводилося грітися в об'ємному теплому худі.

Квіткова / фото з інстаграму

Проте, попри дискомфортні погодні умови, фінальні кадри вийшли просто неймовірними.

Даша Квіткова / фото ELLE Україна

Окрім ефектної фотосесії, інфлюенсерка дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про материнство, внутрішню свободу та особисті трансформації. Також Даша прокоментувала взаємини свого сина Лева з майбутнім чоловіком, футболістом Володимиром Бражком. Блогерка зізналася, що для неї було вкрай важливо, як обранець будуватиме стосунки з її дитиною.

Вона додала, що хлопчик почувається спокійно поруч зі спортсменом та довіряє йому свої переживання:

Коли Левчик почав казати мені: "я хочу про це розповісти Вові" і коли в них зʼявилися їхні "чоловічі справи", куди мене не пускають. Мені насправді не треба багато казати, це все видно неозброєним оком.

Що відомо про майбутнє весілля Даші Квіткової?

Даша Квіткова готується до весілля з півзахисником київського "Динамо" Володимиром Бражком. Футболіст освідчився коханій у вересні.

У жовтні цього року в мережі з'явилися чутки про можливий таємний розпис пари, оскільки блогерка показала фото паспорта з новим прізвищем "Brazhko". Проте згодом Даша спростувала цю інформацію, повідомивши, що офіційного укладання шлюбу та самої весільної церемонії ще не було.

Нагадаємо, як Усик і Бражко довели, що для кохання немає перешкод.

