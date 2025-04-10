Для "іноземних підписників": Малахова шокувала публікацією фото дітей з Кривого Рогу в труні

Акторка та телеведуча Даша Малахова потрапила у скандал. Вона оновила обкладинку свого профілю у фейсбуці, поставивши фотографію з похорону дітей, які загинули внаслідок російського удару по Кривому Рогу 4 квітня.

Малахова поставила на обкладинку свого профілю у фейсбуці фото з загиблими підлітками – Данилом Нікітським і Аліною Куценко. Такий вчинок акторки викликав обурення у користувачів мережі, передає Show 24.

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Даша Малахова пояснила, що хотіла привернули увагу іноземної аудиторії до трагедії. До того ж зауважила, що блокуватиме всіх, хто її критикує.

Публікую фото для моїх іноземних підписників (їх багато), які могли його пропустити. Горе коментаторів – блокую,

– написала акторка.

Дашу Малахову розкритикували у мережі

У мережі розкритикували Малахову після такого вчинку, чимало людей вважають його неетичним. Акторку звинувачують у тому, що вона піариться на трагедії, та не поважає почуття рідних загиблих підлітків.

"Мені здається, що ви забагато на себе берете. Прикриваючись благими намірами. Ви у батьків цих янголів запитайте дозвіл, а потім блокуйте всіх".

"Для чого ви запостили інтимне фото чужого горя? Це пробите дно наскрізь. Не можна займатися піаром на трагедіях. Це не просто відсутність критичного мислення – це відсутність мозкових звивин".

"Я вважаю це абсолютно неетичним, у вас теж є діти, вам би було ок? Навіть якщо фото зі ЗМІ, за кожним з них стоїть родина, якій неймовірно боляче".

"В коментарях Малахова розповідає, що зробила це для іноземних читачів. Але це маніпуляція. Допис не англійською мовою. Якщо це до світу, чому не перелічені імена та прізвища загиблих дітей? І Даша не Мадонна чи Джолі, які мають мільйонну аудиторію. Так що тут мимо".

"Я не знаю, якими словами описати свій відчай і біль, наскільки це неетично, нетактовно, безжально до рідних, так не можна! Ви публічна особа, непересічна особистість і лідерка думок в повному сенсі, ви задаєте тон, культуру".

"Просто нема слів. Дно пробито. Приберіть фото з обкладинки, не знущайтеся з горя батьків. Дуже намагаюся залишатися чемною, але це дійсно мають бути проблеми з головою, вибачте, не прибрати після такої кількості людей, що вам про це кажуть".

Коментарі під дописом Даші Малахової / Скриншоти з фейсбуку

На вчинок Даші Малахової також відреагувала журналістка Лєна Чиченіна.

Акторка добре знала, які емоції викличе цей треш, тому написала допис, що публікує це для своїх іноземних підписників. А "горе-коментаторів" буде блокувати. Я давно пропонувала бити людей ногами за фразу "це повинен бачити увесь світ". Жодного разу її не чула від тих, хто робить справді щось видиме у світі. Але те, що додумалася зробити Малахова – це, як на мене, лише прояв тенденції. Збочений, тупий, цинічний апогей любові викладати світлини тіл загиблих у соцмережі,

– написала Лєна Чиченіна.

Акторка опублікувала ще один допис після того, як зіткнулася з критикою, де навела слова свого сина:

Зауважимо, днями співачку Катя Chilly розкритикували через висловлювання про російську атаку на Кривий Ріг.