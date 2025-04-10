Малахова поставила на обложку своего профиля в фейсбуке фото с погибшими подростками – Даниилом Никитским и Алиной Куценко. Такой поступок актрисы вызвал возмущение у пользователей сети, передает Show 24.

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Даша Малахова объяснила, что хотела привлечь внимание иностранной аудитории к трагедии. К тому же заметила, что будет блокировать всех, кто ее критикует.

Публикую фото для моих иностранных подписчиков (их много), которые могли его пропустить. Горе комментаторов – блокирую,

– написала актриса.

Дашу Малахову раскритиковали в сети

В сети раскритиковали Малахову после такого поступка, многие считают его неэтичным. Актрису обвиняют в том, что она пиарится на трагедии, и не уважает чувства родных погибших подростков.

"Мне кажется, что вы слишком много на себя берете. Прикрываясь благими намерениями. Вы у родителей этих ангелов спросите разрешение, а потом блокируйте всех".

"Для чего вы запостили интимное фото чужого горя? Это пробитое дно насквозь. Нельзя заниматься пиаром на трагедиях. Это не просто отсутствие критического мышления – это отсутствие мозговых извилин".

"Я считаю это абсолютно неэтичным, у вас тоже есть дети, вам бы было ок? Даже если фото из СМИ, за каждым из них стоит семья, которой невероятно больно".

"В комментариях Малахова рассказывает, что сделала это для иностранных читателей. Но это манипуляция. Сообщение не на английском языке. Если это к миру, почему не перечислены имена и фамилии погибших детей? И Даша не Мадонна или Джоли, которые имеют миллионную аудиторию. Так что здесь мимо".

"Я не знаю, какими словами описать свое отчаяние и боль, насколько это неэтично, бестактно, безжалостно к родным, так нельзя! Вы публичная личность, незаурядная личность и лидер мнений в полном смысле, вы задаете тон, культуру".

"Просто нет слов. Дно пробито. Уберите фото с обложки, не издевайтесь над горем родителей. Очень стараюсь оставаться вежливой, но это действительно должны быть проблемы с головой, извините, не убрать после такого количества людей, что вам об этом говорят".

Комментарии под сообщением Даши Малаховой / Скриншоты из фейсбука

На поступок Даши Малаховой также отреагировала журналистка Лена Чиченина.

Актриса хорошо знала, какие эмоции вызовет этот трэш, поэтому написала сообщение, что публикует это для своих иностранных подписчиков. А "горе-комментаторов" будет блокировать. Я давно предлагала бить людей ногами за фразу "это должен видеть весь мир". Ни разу ее не слышала от тех, кто делает действительно что-то видимое в мире. Но то, что додумалась сделать Малахова – это, как по мне, лишь проявление тенденции. Извращенный, тупой, циничный апогей любви выкладывать фотографии тел погибших в соцсети,

– написала Лена Чиченина.

Актриса опубликовала еще одно сообщение после того, как столкнулась с критикой, где привела слова своего сына:

Заметим, на днях певицу Катю Chilly раскритиковали за высказывания о российской атаке на Кривой Рог.