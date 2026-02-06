У співачки Даші Майорової виявили пухлину: "Буде операція"
- Даша Майорова повідомила, що в неї виявили доброякісну пухлину в грудях, яка швидко росте, і їй потрібно зробити операцію.
- Співачка закликала своїх підписників регулярно проходити медичні обстеження, щоб вчасно виявляти такі проблеми.
Українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що в неї знайшли пухлину в грудях.
Вона вперше розкрила подробиці про діагноз та самопочуття. Про це Даша розповіла в інстаграм-сторіс.
Пухлина в артистки з'явилася за три-чотири місяці й вже виросла до двох сантиметрів.
Біопсію я зробила. Це був жах. Тепер чекаю на результат, але в будь-якому разі буде операція… Якщо-що мій моральний стан вже окей,
– зазначила Даша.
Вона закликала шанувальників більше часу приділяти своєму здоров'ю і раз на рік робити базовий чекап організму.
Пізніше виконавиця знову опублікувала сторіс, у яких уточнила деталі свого стану. У Даші виявили доброякісну пухлину. Її потрібно видалити, адже вона швидко росте. Біопсію лікарі провели, щоб упевнитись в діагнозі.
Що відомо про Дашу Майорову?
- Дівчина активно розвивається у соцмережах і зібрала вже велику аудиторію.
- В інстаграмі за її життям стежать 387 тисяч підписників, на ютубі – майже 380 тисяч, а тікток зібрав понад 1,7 мільйона фоловерів.
- Даша знімає ролики про макіяж, робить розпаковки, підхоплює тренди та бере участь у рекламних проєктах.
- Паралельно Майорова будує музичну кар'єру. Серед найвідоміших її треків – "Хто вона така", "Незамінних", "Підпал", "Твої тату" та інші.