У співачки Даші Майорової виявили пухлину: "Буде операція"

Українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що в неї знайшли пухлину в грудях.

Вона вперше розкрила подробиці про діагноз та самопочуття. Про це Даша розповіла в інстаграм-сторіс.

Пухлина в артистки з'явилася за три-чотири місяці й вже виросла до двох сантиметрів.

Біопсію я зробила. Це був жах. Тепер чекаю на результат, але в будь-якому разі буде операція… Якщо-що мій моральний стан вже окей,

– зазначила Даша.

Вона закликала шанувальників більше часу приділяти своєму здоров'ю і раз на рік робити базовий чекап організму.

У Даші Майорової знайшли пухлину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пізніше виконавиця знову опублікувала сторіс, у яких уточнила деталі свого стану. У Даші виявили доброякісну пухлину. Її потрібно видалити, адже вона швидко росте. Біопсію лікарі провели, щоб упевнитись в діагнозі.

Даша Майорова розповіла деталі про свій стан / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Дашу Майорову?