Колись його знали за кумедним образом із бородою та капелюхом, а тепер він виступає з академічним вокалом, веде музичне шоу та їздить із благодійними концертами. Як змінилося життя Михайла Хоми та що відбувається в його особистому житті?

Михайло Хома разом із Назаром Гуком (JULIK) розвивав гурт DZIDZIO, який став одним із найвідоміших в Україні. Згодом музиканти пішли різними шляхами. 24 Канал зібрав усе, що відомо про теперішнє життя артиста, його кар'єру та родину.

Як Михайло Хома став відомим як DZIDZIO

Михайло Хома народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники на Львівщині. Музикою він захоплювався з дитинства: навчався у музичній школі на вокально-хоровому відділі, а згодом здобув освіту у Львівському музичному училищі та Київському національному університеті культури і мистецтв.

До великої популярності артист виступав на весіллях та різноманітних заходах. У той період він познайомився з Ярославою Притулою, яка згодом стала його дружиною.

DZIDZIO / Фото з Інстаграму dzidzio

У 2008 році Хома записав кавер на пісню Андрія Кузьменка "Календар". Згодом Кузьма запропонував йому виконати "Старі фотографії". Паралельно Михайло розвивав власний комедійний персонаж Дзідзьо, а у 2010 році розпочалася історія однойменного гурту.

Колектив швидко став популярним завдяки гумористичним пісням, незвичайному сценічному образу та впізнаваній говірці. Серед найвідоміших композицій – "Я і Сара", "Сама-сама", "Сусіди" та "Каділак".

Окрім музики, Михайло спробував себе в кіно. У 2017 році він представив комедію "DZIDZIO Контрабас", а наступного року вийшов фільм "DZIDZIO Перший раз".

Чим зараз займається DZIDZIO та звідки заробляє гроші

Після початку повномасштабного вторгнення Михайло Хома практично відмовився від звичного образу Дзідзьо. Натомість він почав частіше демонструвати академічний вокал, виконувати українські народні та патріотичні композиції.

Важливою частиною його діяльності стали благодійні виступи. Разом з Олександром Пономарьовим і Юрієм Горбуновим артист долучився до концертного туру "Україна переможе". Вони виступали в Україні та за кордоном, збираючи кошти на підтримку ЗСУ.

У березні 2026 року в інтерв'ю Viva.ua Хома розповів, що за час повномасштабної війни дав понад 300 благодійних концертів. Також співак часто виступає перед українськими військовими.

DZIDZIO / Фото з Інстаграму dzidzio

Водночас у 2025 році артист повернувся до свого знаменитого комедійного персонажа. За словами Михайла, після одного із серйозних виступів глядачі попросили його знову заспівати веселі композиції. Він зрозумів, що людям потрібні не лише сумні пісні, а й можливість усміхатися навіть у складні часи.

У 2026 році Хома також спробував себе в новому телевізійному амплуа. Він став ведучим української версії музичного шоу "Вгадай мелодію", прем'єра якого відбулася 19 березня на Sweet.tv.

Крім того, артист продовжує зніматися в кіно. Зокрема, він зіграє машиніста потяга в українській комедії "Потяг до Різдва", прем'єра якої запланована на 1 грудня 2026 року.

DZIDZIO / Фото з Інстаграму dzidzio

Що відомо про особисте життя DZIDZIO та його колишню дружину

Михайло Хома тривалий час приховував особисте життя від публіки. Його обраницею була співачка Ярослава Притула, відома під сценічним ім'ям SLAVIA.

Пара познайомилася ще до популярності артиста та перебувала у стосунках багато років. У листопаді 2013 року вони одружилися, однак у 2021 році повідомили про розлучення.

Причиною розриву стали різні погляди на життя та проблеми у стосунках, які накопичувалися роками. Ярослава неодноразово розповідала, що через постійну зайнятість чоловіка їм бракувало часу одне для одного.

Після розлучення SLAVIA продовжила музичну кар'єру та згодом побудувала нову сім'ю. У 2025 році вона вийшла заміж за підприємця Андрія Павлюка, а також стала мамою сина Лева.

Михайло зберіг із колишньою дружиною нормальні стосунки та привітав її з важливими змінами в житті.

DZIDZIO / Фото з Інстаграму dzidzio

Чи має DZIDZIO нову дружину та дітей

Після розлучення зі SLAVIA співак практично не розповідає про романтичні стосунки. Водночас у мережі неодноразово з'являлися чутки, що Михайло нібито знову одружився та виховує двох дітей.

У лютому 2026 року журналісти OBOZ.UA запитали артиста, чи справді він має дружину та дітей. Хома не став ані підтверджувати, ані спростовувати ці припущення.

Поки що я не відповідаю на це запитання, бо хочу дати дуже вишукану відповідь. Я витончено це зроблю,

– сказав співак.

Натомість у березні 2026 року в розмові з Viva.ua він зізнався, що мріє про велику родину. Артист зазначив, що діти для нього надзвичайно важливі та нагадують дорослим про щирість і справжню радість.

DZIDZIO / Фото з Інстаграму dzidzio

До речі, нещодавно про своє життя після “СВ-шоу” розповіла й Радміла Щоголєва, яку глядачі пам’ятають як Гелю поруч із Вєркою Сердючкою.