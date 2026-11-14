Пішов із DZIDZIO та змінив життя: де зараз JULIK, як виглядає його родина та чим він заробляє

Що відомо про теперішню діяльність JULIK, де він мешкає та чим займається поза сценою – читайте далі в матеріалі 24 Канал.

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Що відомо про JULIK та його участь у DZIDZIO

Назар Гук народився 23 січня 1990 року у Львові. Його батько займався музикою, тому хлопець змалку навчався грати на фортепіано. Пізніше він продовжив музичну освіту в Італії, де навчався в консерваторії Неаполя.

Назар Гук раніше / Пресслужба

В Україні Гук працював музикантом та аранжувальником, а згодом приєднався до гурту DZIDZIO. У колективі Михайла Хоми він відповідав за клавішні та бек-вокал.

Назар Гук в дитинстві / Пресслужба

У 2017 році Назар вирішив залишити гурт і розпочати сольну кар'єру під ім'ям JULIK. Відтоді він зосередився на власних релізах та співпраці з іншими музикантами.

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JULIK та Михайла Хома / Фото преслужба

Які пісні виконує JULIK

У сольному репертуарі виконавця переважають попкомпозиції на тему стосунків і кохання. Серед його пісень – "Кохання двох сердець", "Квіти", "Під зорями", "Просто обійняти" та "Назавжди".

У 2026 році співак представив композицію "Все віддам". Також у його дискографії є пісня "Вистоїмо", присвячена подіям в Україні.

Окрім музичних релізів, JULIK створює аранжування та працює над музикою для інших виконавців. У соцмережах він публікує не лише фрагменти виступів, а й гумористичні відео. Зокрема, знімав ролики з блогеркою Haha Maya.

Чим займається JULIK під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення співак долучився до благодійних заходів і почав виступати перед українцями за кордоном.

За інформацією команди артиста, він узяв участь у понад 400 благодійних концертах у більш ніж 13 країнах. Під час цих заходів збирали кошти на допомогу Україні.

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У квітні 2026 року JULIK провів сольний концерт у Львові. На сцені Центру Довженка він виконав власні композиції, а серед запрошених гостей були Заліско та Панас Буйний.

Восени співак виступав у Німеччині та Іспанії, зокрема в Мюнхені, Барселоні й Мадриді. На 29 листопада запланований його концерт у Таллінні.

Назар Гук раніше / Пресслужба

Де зараз живе JULIK та що відомо про його сім'ю

Зараз Назар Гук живе у Львові разом із дружиною Катериною та сином Денисом. До цього родина мешкала в Києві, однак 24 лютого 2024 року переїхала до Львова.

Співак одружений із Катериною Демченко. Подружжя виховує сина, який навчається у п'ятому класі.

Також у JULIK залишилася квартира в Києві. За словами артиста, він вирішив здавати її за нижчою ціною людям, які переїхали до столиці з інших регіонів України.

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JULIK та його сім'я / Фото пресслужба

Попри гастролі, співак продовжує жити у Львові, працювати над новими піснями та виступати за кордоном. Поки його основним творчим напрямом залишається сольна музика.

JULIK та його сім'я / Фото пресслужба

До речі, після тривалої перерви Zi Faámelu також повертається до публічної діяльності. Нещодавно артистка оголосила про запуск власного токшоу The Zi Faámelu Show, у якому планує говорити про особисті історії та шоубізнес.