Ушел из DZIDZIO и изменил жизнь: где сейчас JULIK, как выглядит его семья и чем он зарабатывает

Что известно о нынешней деятельности JULIK, где он живет и чем занимается за пределами сцены – читайте далее в материале "24 Канал".

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Что известно о JULIK и его участии в DZIDZIO

Назар Гук родился 23 января 1990 года во Львове. Его отец занимался музыкой, поэтому мальчик с детства учился играть на фортепиано. Позже он продолжил музыкальное образование в Италии, где учился в Неаполитанской консерватории.

Назар Гук ранее / Пресс-служба

В Украине Гук работал музыкантом и аранжировщиком, а впоследствии присоединился к группе DZIDZIO. В коллективе Михаила Хомы он отвечал за клавишные и бэк-вокал.

Назар Гук в детстве / Пресс-служба

В 2017 году Назар решил покинуть группу и начать сольную карьеру под псевдонимом JULIK. С тех пор он сосредоточился на собственных релизах и сотрудничестве с другими музыкантами.

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JULIK и Михаил Хома / Фото пресс-службы

Какие песни исполняет JULIK

В сольном репертуаре исполнителя преобладают поп-композиции на тему отношений и любви. Среди его песен – "Любовь двух сердец", "Цветок", "Под звездами", "Просто обнять" и "Навсегда".

В 2026 году певец представил композицию "Все отдам". Также в его дискографии есть песня "Выстоим", посвященная событиям в Украине.

Помимо музыкальных релизов, JULIK создает аранжировки и работает над музыкой для других исполнителей. В соцсетях он публикует не только фрагменты выступлений, но и юмористические видео. В частности, снимал ролики с блогершей Haha Maya.

Почему занимается JULIK во время войны

После начала полномасштабного вторжения певец присоединился к благотворительным мероприятиям и начал выступать перед украинцами за рубежом.

По информации команды артиста, он принял участие в более чем 400 благотворительных концертах в более чем 13 странах. Во время этих мероприятий собирали средства на помощь Украине.

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В апреле 2026 года JULIK дал сольный концерт во Львове. На сцене Центра Довженко он исполнил собственные композиции, а среди приглашенных гостей были Залиско и Панас Буйный.

Осенью певец выступал в Германии и Испании, в частности в Мюнхене, Барселоне и Мадриде. На 29 ноября запланирован его концерт в Таллинне.

Назар Гук ранее / Пресс-служба

Где сейчас живет JULIK и что известно о его семье

Сейчас Назар Гук живет во Львове вместе с женой Екатериной и сыном Денисом. До этого семья проживала в Киеве, однако 24 февраля 2024 года переехала во Львов.

Певец женат на Екатерине Демченко. Супруги воспитывают сына, который учится в пятом классе.

Также у JULIK осталась квартира в Киеве. По словам артиста, он решил сдавать ее по более низкой цене людям, которые переехали в столицу из других регионов Украины.

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JULIK и его семья / Фото пресс-службы

Несмотря на гастроли, певец продолжает жить во Львове, работать над новыми песнями и выступать за рубежом. Пока его основным творческим направлением остается сольная музыка.

JULIK и его семья / Фото пресс-службы

Кстати, после длительного перерыва Zi Faámelu также возвращается к публичной деятельности. Недавноартистка объявила о запуске собственного ток-шоу "The Zi Faámelu Show", в котором планирует рассказывать о личных историях и шоу-бизнесе.