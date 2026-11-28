Михаил Хома вместе с Назаром Гуком (JULIK) развивал группу DZIDZIO, которая стала одной из самых известных в Украине. Впоследствии музыканты пошли разными путями. 24 Канал собрал все, что известно о нынешней жизни артиста, его карьере и семье.

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Как Михаил Хома стал известен как DZIDZIO

Михаил Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники на Львовщине. Музыкой он увлекался с детства: учился в музыкальной школе на вокально-хоровом отделении, а впоследствии получил образование во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.

До обретения большой популярности артист выступал на свадьбах и различных мероприятиях. В тот период он познакомился с Ярославой Притулой, которая впоследствии стала его женой.

DZIDZIO / Фото из инстаграма dzidzio

В 2008 году Хома записал кавер на песню Андрея Кузьменко "Календарь". Впоследствии Кузьма предложил ему исполнить "Старые фотографии". Параллельно Михаил развивал собственный комедийный персонаж Дзидзьо, а в 2010 году началась история одноименной группы.

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Коллектив быстро стал популярным благодаря юмористическим песням, необычному сценическому образу и узнаваемому диалекту. Среди самых известных композиций – "Я и Сара", "Сама-сама", "Соседи" и "Кадиллак".

Помимо музыки, Михаил попробовал себя в кино. В 2017 году он представил комедию "DZIDZIO Контрабас", а в следующем году вышел фильм "DZIDZIO Первый раз".

Почему сейчас занимается DZIDZIO и откуда зарабатывает деньги

После начала полномасштабного вторжения Михаил Хома практически отказался от привычного образа Дзидзьо. Вместо этого он стал чаще демонстрировать академический вокал, исполнять украинские народные и патриотические композиции.

Важной частью его деятельности стали благотворительные выступления. Вместе с Александром Пономаревым и Юрием Горбуновым артист присоединился к концертному туру "Украина победит". Они выступали в Украине и за рубежом, собирая средства в поддержку ВСУ.

В марте 2026 года в интервью Viva.ua Хома рассказал, что за время полномасштабной войны дал более 300 благотворительных концертов. Также певец часто выступает перед украинскими военными.

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DZIDZIO / Фото из инстаграма dzidzio

В то же время в 2025 году артист вернулся к своему знаменитому комедийному персонажу. По словам Михаила, после одного из серьезных выступлений зрители попросили его снова спеть веселые композиции. Он понял, что людям нужно не только грустное, но и веселое, чтобы они могли улыбаться даже в сложные времена.

В 2026 году Хома также попробовал себя в новом телевизионном амплуа. Он стал ведущим украинской версии музыкального шоу "Угадай мелодию", премьера которого состоялась 19 марта на Sweet.tv.

Кроме того, артист продолжает сниматься в кино. В частности, он сыграет машиниста поезда в украинской комедии "Поезд к Рождеству", премьера которой запланирована на 1 декабря 2026 года.

DZIDZIO / Фото из инстаграма dzidzio

Что известно о личной жизни DZIDZIO и его бывшей жене

Михаил Хома долгое время скрывал свою личную жизнь от публики. Его избранницей была певица Ярослава Притула, известная под сценическим именем SLAVIA.

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Пара познакомилась еще до того, что артист стал популярным, и была в отношениях много лет. В ноябре 2013 года они поженились, однако в 2021 году сообщили о разводе.

Причиной разрыва стали разные взгляды на жизнь и проблемы в отношениях, которые накапливались годами. Ярослава неоднократно рассказывала, что из-за постоянной занятости мужа им не хватало времени друг для друга.

После развода SLAVIA продолжила музыкальную карьеру и впоследствии создала новую семью. В 2025 году она вышла замуж за предпринимателя Андрея Павлюка, а а также стала мамой сына Льва.

Михаил сохранил с бывшей женой нормальные отношения и поздравил ее с важными изменениями в жизни.

DZIDZIO / Фото из инстаграма dzidzio

Есть ли у DZIDZIO новая жена и дети

После развода со SLAVIA певец практически не рассказывает о романтических отношениях. В то же время в сети неоднократно появлялись слухи, что Михаил якобы снова женился и воспитывает двоих детей.

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В феврале 2026 года журналисты OBOZ.UA спросили артиста, действительно ли у него есть жена и дети. Хома не стал ни подтверждать, ни опровергать эти предположения.

Пока что я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю– сказал певец.

Зато в марте 2026 года в беседе с Viva.ua он признался, что мечтает о большой семье. Артист отметил, что дети для него чрезвычайно важны и напоминают взрослым об искренности и настоящей радости.

DZIDZIO / Фото из инстаграма dzidzio

Кстати, недавно о своей жизни после "СВ-шоу" рассказала и Радмила Щоголева, которую зрители помнят как Гелю рядом с Веркой Сердючкой.