Пішов із DZIDZIO та змінив життя: де зараз JULIK, як виглядає його родина та чим він заробляє
Колись Назар Гук був частиною гурту DZIDZIO, однак згодом вирішив розвивати власний музичний проєкт. Під псевдонімом JULIK він випускає пісні, виступає на концертах і веде сторінки в соцмережах. За цей час артист змінив музичний напрям і формат роботи, проте повторити популярність колишнього колективу йому поки не вдалося.
Що відомо про теперішню діяльність JULIK, де він мешкає та чим займається поза сценою – читайте далі в матеріалі 24 Канал.
Що відомо про JULIK та його участь у DZIDZIO
Назар Гук народився 23 січня 1990 року у Львові. Його батько займався музикою, тому хлопець змалку навчався грати на фортепіано. Пізніше він продовжив музичну освіту в Італії, де навчався в консерваторії Неаполя.
В Україні Гук працював музикантом та аранжувальником, а згодом приєднався до гурту DZIDZIO. У колективі Михайла Хоми він відповідав за клавішні та бек-вокал.
У 2017 році Назар вирішив залишити гурт і розпочати сольну кар'єру під ім'ям JULIK. Відтоді він зосередився на власних релізах та співпраці з іншими музикантами.
Які пісні виконує JULIK
У сольному репертуарі виконавця переважають попкомпозиції на тему стосунків і кохання. Серед його пісень – "Кохання двох сердець", "Квіти", "Під зорями", "Просто обійняти" та "Назавжди".
У 2026 році співак представив композицію "Все віддам". Також у його дискографії є пісня "Вистоїмо", присвячена подіям в Україні.
Окрім музичних релізів, JULIK створює аранжування та працює над музикою для інших виконавців. У соцмережах він публікує не лише фрагменти виступів, а й гумористичні відео. Зокрема, знімав ролики з блогеркою Haha Maya.
Чим займається JULIK під час війни
Після початку повномасштабного вторгнення співак долучився до благодійних заходів і почав виступати перед українцями за кордоном.
За інформацією команди артиста, він узяв участь у понад 400 благодійних концертах у більш ніж 13 країнах. Під час цих заходів збирали кошти на допомогу Україні.
У квітні 2026 року JULIK провів сольний концерт у Львові. На сцені Центру Довженка він виконав власні композиції, а серед запрошених гостей були Заліско та Панас Буйний.
Восени співак виступав у Німеччині та Іспанії, зокрема в Мюнхені, Барселоні й Мадриді. На 29 листопада запланований його концерт у Таллінні.
Де зараз живе JULIK та що відомо про його сім'ю
Зараз Назар Гук живе у Львові разом із дружиною Катериною та сином Денисом. До цього родина мешкала в Києві, однак 24 лютого 2024 року переїхала до Львова.
Співак одружений із Катериною Демченко. Подружжя виховує сина, який навчається у п'ятому класі.
Також у JULIK залишилася квартира в Києві. За словами артиста, він вирішив здавати її за нижчою ціною людям, які переїхали до столиці з інших регіонів України.
Попри гастролі, співак продовжує жити у Львові, працювати над новими піснями та виступати за кордоном. Поки його основним творчим напрямом залишається сольна музика.
До речі, після тривалої перерви Zi Faámelu також повертається до публічної діяльності. Нещодавно артистка оголосила про запуск власного токшоу The Zi Faámelu Show, у якому планує говорити про особисті історії та шоубізнес.