Він одружився, – ексдружина Олега Кензова розповіла, де зараз перебуває співак

Олег Кензов свого часу був дуже популярним в Україні. Коли Росія розпочала велику війну, артист засудив вторгнення, спробував перейти на українську мову, але всі ці дії виявились тимчасовим. Співак перебрався жити за кордон, виступав на одній сцені з прихильниками Путіна, а також не відмовився від виконання треків російською мовою.

Його колишня дружина – Dj Madonnа, розкрила деталі, де перебуває Кензов і які у нього плани на майбутнє, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю.

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За її словами, співак знаходиться у Греції. Також жінка зазначає, що Олег одружився з грузинкою й у них народилась дитина. Артист планує подаватись на громадянство Грузії, вочевидь, зовсім забувши про Україну.

Він у Греції. Він одружився з дівчиною, вона грузинка. Він подає на громадянство Грузії. У них вже дитина народилася,

– розповіла Dj Madonnа.

Олег Кензов з обраницею / Фото з інстаграму співака

Ексдружину обурює той факт, що деякі українці продовжують підтримувати виконавця, адже за кордоном чоловік намагається пристосуватись, співаючи пісні російською мовою. Dj Madonnа висловила сподівання, що в Україні для Кензова більше місця не знайдеться.