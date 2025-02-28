Втім, вважає, що кришталевий мікрофон здобуде естонський виконавець Томмі Кеш, який викликає неоднозначні оцінки через його зв'язки з Росією. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Limon.

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Так, за словами Олексія, він особисто знайомий з Томмі Кеш і його командою, яких називає друзями. Потап високо оцінив пісню Espresso Macchiato, з якою естонець виступатиме на конкурсі, а також назвав "фантастикою" номер, ідею та всю артконцепцію виступу.

Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє Євробачення,

– заявив продюсер.

Він вважає, що Томмі Кеш – приголомшлива, фантастична та дуже талановиту людину.

Водночас контроверсійність ситуації полягає в тому, що Томмі Кеш має російське коріння, співпрацював з російськими виконавцями, виступав у Росії та відвідував анексований Крим у 2021 році. Крім того, постановником його номера на Євробаченні-2025 є росіянка Аліна Пязок.

Нещодавно Томмі Кеш спільно з дискваліфікованим з Євробачення-2024 Йостом Кляйном випустив трек United By Music, що є офіційним гаслом конкурсу. У пісні містяться суперечливі рядки про війну, згадки про Україну та Росію: "Ми хочемо миру, вони хочуть війни", "Я хочу долетіти до Києва і поїхати до Москви".

Також у треку є критика на адресу Європейської мовної спілки (EBU) та мережі McDonald's. При цьому композиція завершується фразою самого Томмі Кеш: "Ця пісня така кумедна, не сприймайте її серйозно".