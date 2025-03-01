Его бывшая жена – Dj Madonnа, раскрыла детали, где находится Кензов и какие у него планы, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью.

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По ее словам, певец находится в Греции. Также женщина отмечает, что Олег женился на грузинке и у них родился ребенок. Артист планирует подаваться на гражданство Грузии, очевидно, совсем забыв об Украине.

Он в Греции. Он женился на девушке, она грузинка. Он подает на гражданство Грузии. У них уже ребенок родился,

– рассказала Dj Madonnа.

Олег Кензов с избранницей / Фото из инстаграма певца

Экс-жену возмущает тот факт, что некоторые украинцы продолжают поддерживать исполнителя, ведь за границей мужчина пытается приспособиться, напевая песни на русском языке. Dj Madonnа выразила надежду, что в Украине для Кензова больше места не найдется.