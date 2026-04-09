Сестра Софії Ротару розсекретила, де живе співачка під час війни

Останнім часом відома українська співачка рідко з’являється на публіці, через що в мережі почали ширитися різні чутки про її місцеперебування. Зокрема, шанувальники припускали, що Софія Ротару могла виїхати за кордон і нині живе в Італії або США.

Втім, ці здогадки спростувала її сестра. Про те, де зараз перебуває артистка і чим займається, Ауріка розповіла в коментарі для програми "Наодинці з Гламуром".

Виявилося, що Софія Ротару залишається в Україні.

Вона у Києві, у своєму будинку в Конча-Заспі. Займається тим же, що і я – сад, город,

– поділилася Ауріка Ротару.

Вона також зазначила, що Софія Михайлівна поки не планує повертатися на сцену. Водночас Ауріка Ротару не виключила, що після перемоги України над Росією, Софія Ротару може знову потішити шанувальників своєю музикою.

