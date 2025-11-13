Від "кварталівця" до нардепа: де зараз "Юзік" Юрій Корявченков та що відомо про його статки

Юрій Корявченков, якого більше знають як Юзіка з "Кварталу 95", раніше розважав телеглядачів. Та з 2019 року його життя кардинально змінилося, адже він став депутатом.

Не всі актори "Кварталу 95" залишилися працювати у студії після того, як їхній лідер балотувався у президенти. Дехто підтримав Володимира Зеленського і так само пішов у політику. Мова йде про Юрія Корявченкова, пише 24 Канал.

Юрій Корявченков народився у Кривому Розі у сім'ї інженера та лікарки. У школі він активно займався спортом – грав у баскетбол, брав участь у змаганнях.

Спершу Юрій думав стати хірургом і навіть працював санітаром. Однак вступив у Криворізький технічний університет на інженера-електрика, а згодом здобув другу вищу освіту в економічному інституті.



Юрій Корявченков у молодості / Фото з фейсбуку Юрія Корявченкова

З 1995 року Юрій Корявченков почав виступати у КВК – спершу був у складі команди з Юрієм Краповим, також грав у "Збірній Дніпропетровська" з Олександром Пікаловим. Згодом вони долучилися до складу "Збірної Кривого Рогу", що пізніше стала командою "95 Квартал".

Юрій Корявченков з 2004 року одружений – з дружиною Тетяною вони виховують трьох дітей. Ймовірно, зараз його сім'я перебуває в Іспанії – живе там від початку повномасштабного вторгнення. До того ж з 2020 року їхніх спільних фото у мережі немає.



Юрій Корявченков з дружиною / Фото з фейсбуку Юрія Корявченкова

Що відомо про Корявченкова як депутата?

У 2019 році Юрій Корявченков вирішив змінити кар'єру гумориста та актора "Кварталу 95" на депутатський мандат.

Спершу він очолив штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського у Кривому Розі, а згодом став народним депутатом від партії "Слуга народу" по виборчому округу №33. За нього проголосувало майже 45 тисяч виборців.



Юрій Корявченков та Володимир Зеленський / Фото з фейсбуку Юрія Корявченкова

Окрім того, Юрій Корявченков є членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Де зараз Юрій Корявченков?

Юрій Корявченков залишається народним депутатом України 9 скликання. На своїй офіційній сторінці він регулярно звітує про те, що відбулось на засіданнях Верховної Ради та над чим працюють в Комітеті з питань транспорту та інфраструктури.

Також у соцмережах Корявченкова можна знайти дописи зі звітами про допомогу Збройним Силам.

Юрій Корявченков також повідомив для Суспільне Дніпро про те, що за час депутатства ініціював проєкти щодо розвитку дорожньої й транспортної інфраструктури, а під час повномасштабної війни проєкти на посилення оборони, засудження агресора та фіксації завданої Україні шкоди.

Від початку повномасштабної військової агресії Росії проти України окремим напрямом стала діяльність щодо підтримки та залучення допомоги для українського війська, а також співпраця як з міжнародними партнерами, так і партнерами в Україні,

– додав Юрій Корявченков.



Юрій Корявченков / Фото з фейсбуку Юрія Корявченкова

Що відомо про статки Корявченкова?

У 2019 році нардеп задекларував дохід у сумі понад 2 мільйони гривень, з якого 1,5 мільйона становив дохід дружини-підприємиці. Також у нього зазначалась квартира у Києві, а в дружини – дві земельні ділянки у Херсонській області та ще одна у Київській області, де тривало будівництво будинку. А також у власності подружжя – два автомобілі.

У порівнянні з попередніми роками, найбільше зміни помітні у декларації за минулий рік. Дохід родини за 2024 становив понад 6 мільйонів гривень. Земельна ділянка та будівництво вже не згадувались, але натомість з'явилась квартира у Києві (у власності дружини Юрія Корявченкова). Також у 2024 році в родини з'явилося нове авто за 3,4 мільйона гривень – Toyota Land Cruiser, що теж вказаний у власності дружини.

Окрім того, з 2022 року сім'я користується квартирою в Іспанії, що не є їхньою власністю. На запитання від журналістів, що це за помешкання, Юрій Корявченков відповідати відмовився.