Де живуть діти й онуки Віталія Білоножка: вдова артиста розповіла про їхню велику родину
Народна артистка України Світлана Білоножко, яка у січні 2024 року овдовіла після смерті співака Віталія Білоножка, розповіла про своїх дітей та онуків. У шлюбі з артистом вона народила двох синів – Георгія та Євгена.
Старший із них уже подарував батькам двох онуків – Віталія та Світлану, яких назвали на честь дідуся й бабусі. В інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка зізналася, що дуже пишається своєю родиною. За її словами, після втрати чоловіка рідні стали для неї особливою опорою, адже вони підтримують одне одного та допомагають у складні моменти.
У мене велика сім'я, вони мені допомагають… Всі такі талановиті… Вони займаються своїми справами,
– зазначила Світлана Білоножко.
Окремо артистка розповіла про заняття старшого онука. 25-річний Віталій Білоножко здобув освіту оператора й мріє знімати велике кіно. Наразі він займається рекламою.
Світлана Білоножко додала, що всі члени її родини живуть у Києві. Вона також наголосила, що не уявляє свого життя за межами України.
Ми не можемо полишити Україну. Хтось же має любити цю землю. Не можемо без неї ніяк,
– сказала артистка.
Інтерв'ю зі Світланою Білоножко: дивіться відео онлайн
Додамо, що Світлана Білоножко обурилася через мізерні пенсії.