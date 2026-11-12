Де живуть діти й онуки Віталія Білоножка: вдова артиста розповіла про їхню велику родину

Народна артистка України Світлана Білоножко, яка у січні 2024 року овдовіла після смерті співака Віталія Білоножка, розповіла про своїх дітей та онуків. У шлюбі з артистом вона народила двох синів – Георгія та Євгена.

Старший із них уже подарував батькам двох онуків – Віталія та Світлану, яких назвали на честь дідуся й бабусі. В інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка зізналася, що дуже пишається своєю родиною. За її словами, після втрати чоловіка рідні стали для неї особливою опорою, адже вони підтримують одне одного та допомагають у складні моменти.

У мене велика сім'я, вони мені допомагають… Всі такі талановиті… Вони займаються своїми справами,

– зазначила Світлана Білоножко.

Окремо артистка розповіла про заняття старшого онука. 25-річний Віталій Білоножко здобув освіту оператора й мріє знімати велике кіно. Наразі він займається рекламою.

Онук та онука Світлани Білоножко / Фото з інстаграм-сторінки marinabilonozhko

Світлана Білоножко додала, що всі члени її родини живуть у Києві. Вона також наголосила, що не уявляє свого життя за межами України.

Ми не можемо полишити Україну. Хтось же має любити цю землю. Не можемо без неї ніяк,

– сказала артистка.

Інтерв'ю зі Світланою Білоножко: дивіться відео онлайн

Додамо, що Світлана Білоножко обурилася через мізерні пенсії.