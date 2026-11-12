Где живут дети и внуки Виталия Белоножко: вдова артиста рассказала об их большой семье

Старший из них уже подарил родителям двоих внуков – Виталия и Светлану, которых назвали в честь дедушки и бабушки. В интервью проекту "Наедине с Гламуром" артистка призналась, что очень гордится своей семьей. По ее словам, после потери мужа родные стали для нее особой опорой, ведь они поддерживают друг друга и помогают в сложные моменты.

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У меня большая семья, они мне помогают… Все такие талантливые… Они занимаются своими делами– отметила Светлана Белоножко.

Отдельно артистка рассказала о занятиях старшего внука. 25-летний Виталий Белоножко получил образование оператора и мечтает снимать большое кино. Сейчас он занимается рекламой.

Внук и внучка Светланы Белоножко / Фото со страницы в инстаграме marinabilonozhko

Светлана Белоножко добавила, что все члены ее семьи живут в Киеве. Она также подчеркнула, что не представляет своей жизни за пределами Украины.

Мы не можем покинуть Украину. Кто-то же должен любить эту землю. Мы никак не можем без нее– сказала артистка.

Интервью со Светланой Белоножко: смотрите видео онлайн

Добавим, что также Светлана Белоножко возмутилась из-за мизерных пенсий.