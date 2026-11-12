Де живуть діти й онуки Віталія Білоножка: вдова артиста розповіла про їхню велику родину

Старший із них уже подарував батькам двох онуків – Віталія та Світлану, яких назвали на честь дідуся й бабусі. В інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка зізналася, що дуже пишається своєю родиною. За її словами, після втрати чоловіка рідні стали для неї особливою опорою, адже вони підтримують одне одного та допомагають у складні моменти.

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У мене велика сім'я, вони мені допомагають… Всі такі талановиті… Вони займаються своїми справами– зазначила Світлана Білоножко.

Окремо артистка розповіла про заняття старшого онука. 25-річний Віталій Білоножко здобув освіту оператора й мріє знімати велике кіно. Наразі він займається рекламою.

Онук та онука Світлани Білоножко / Фото з інстаграм-сторінки marinabilonozhko

Світлана Білоножко додала, що всі члени її родини живуть у Києві. Вона також наголосила, що не уявляє свого життя за межами України.

Ми не можемо полишити Україну. Хтось же має любити цю землю. Не можемо без неї ніяк– сказала артистка.

Інтерв'ю зі Світланою Білоножко: дивіться відео онлайн

Додамо, що Світлана Білоножко обурилася через мізерні пенсії.