"Їм соромно": Світлана Білоножко обурилася через мізерні пенсії та висловилася про колег

У розмові з Анною Севастьяновою для проєкту "Наодинці з Гламуром" Білоножко згадала людей, які після багатьох років роботи отримують по дві-три тисячі гривень на місяць. На їхньому тлі, визнала співачка, вона могла б вважати себе задоволеною. Та її обурює вже те, що люди, які працювали на виробництві, у сільському господарстві чи в науці, мають жити на такі гроші.

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Як можна так ставитися до людей, які працюють на цю країну, живуть тут? Найбільше багатство країни – люди, які працюють і сплачують податки. За людей треба боротися– сказала Білоножко.

Світлана Білоножко / фото

Коли мова зайшла про її власну пенсію, артистка згадала, що за роки роботи встигла попрацювати на телебаченні й у театрі, а згодом почала самостійно виступати. Називати нинішню суму вона не захотіла, зате пояснила, чому говорить і від імені колег.

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Стільки пропрацювали, віддали здоров’я і податки сплачували, починала з телебачення і закінчувала театром, а потім власний творчий шлях… Як можна мати таку пенсію? Негідні пенсії в усіх моїх колег. Але їм соромно назвати її недостойною і кажуть, що задоволені. А я незадоволена: за себе і за них– поділилася співачка.

Світлана Білоножко / фото

Раніше в інтерв'ю Інні Бацман Білоножко називала конкретні цифри. За словами артистки, спочатку вона отримувала 8 тисяч гривень на місяць, згодом – 10 тисяч, а на момент тієї розмови – 11 600 гривень. Гідною для себе співачка вважала б пенсію щонайменше в тисячу доларів.

До речі, Павло Зібров назвав свою пенсію після підвищення. Народний артист України досі поєднує виступи з викладанням і каже, що заняття зі студентами йому самому йдуть на користь.