Дим, вогонь і фортепіано: фаворитка букмекерів з Австралії підкорила сцену у фіналі Євробачення

У гранд-фіналі Євробачення-2026 виступила Дельта Гудрем – фаворитка букмекерів, яка представляє Австралію.

Вона вразила глядачів своїм сильним вокалом та яскравим номером. Відео з Відня вже опублікували на офіційному ютуб-каналі Євробачення.

Теж цікаво Милий тигр на сцені Євробачення-2026: Акілас із Греції запалив зал енергійним шоу

Дельта Гудрем потужно виконала конкурсний трек Eclipse.

Для свого виходу на сцену співачка обрала елегантну світлу сукню, оздоблену стразами, яку доповнила блискучими прикрасами. Образ виглядав елегантно та гарно вписувався в концепцію номера. На сцені були дим, вогонь і світлові ефекти. Під час номера Дельта також зіграла на фортепіано, а кульмінацією стало її підняття на спеціальній платформі над сценою. Номер вийшов справді видовищним і емоційним, залишивши сильне враження на глядачів.

Дельта Гудрем – Eclipse: дивіться відео онлайн

До речі, Ірина Білик підозрює, що австралійська учасниця Євробачення-2026 могла запозичити ідею її пісні "Про любов" у своєму треку Eclipse.

Додамо, що букмекери EurovisionWorld прогнозують друге місце Дельті Гудрем на Євробаченні-2026.

Що відомо про представницю Австралії на Євробаченні-2026?

Дельта Гудрем – відома співачка, авторка пісень. Вона почала музичну кар'єру дуже рано – вже у 15 років підписала свій перший контракт. Популярність прийшла до неї після виходу дебютного альбому Innocent Eyes, який став одним із найуспішніших в історії австралійської музики.

Окрім музики, Дельта також знімалася у фільмах і серіалах та була тренеркою шоу The Voice Australia. Вона пробувала себе і в інших проєктах: написала книгу Bridge Over Troubled Dreams, яка стала бестселером, а також випустила власні парфуми.