Демі Мур замилувала рідкісними фото важкохворого Брюса Вілліса з онукою

19 березня американський актор Брюс Вілліс відзначив свій 71-й день народження.

У цей день його колишня дружина Демі Мур поділилася рідкісними світлинами чоловіка з їхньою дворічною онукою. Також акторка зворушливо звернулася до Вілліса у своєму інстаграм-пості.

Демі Мур опублікувала карусель фото з Луеттою і підписала її: "Все, що тобі потрібно – це любов. З днем народження, BW!", додавши емодзі у вигляді червоного серця.

Як пише видання InStyle, старша донька пари, Румер Вілліс, у 2023 році стала мамою – вона народила першу дитину від колишнього коханого Дерека Річарда Томаса.

Для довідки! Брюс Вілліс та Демі Мур були одружені з 1987 до 2000 року. У них народилися три доньки: Румер Гленн Вілліс, Скаут Лару Вілліс і Таллула Бель Вілліс. Після розлучення актори зберегли дружні стосунки – Мур досі підтримує контакт із колишнім чоловіком та його родиною. У березні 2009 року Брюс Вілліс одружився з британською моделлю та акторкою Еммою Гемінґ.

Що відомо про стан здоров'я Брюса Вілліса?