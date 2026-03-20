Демі Мур замилувала рідкісними фото важкохворого Брюса Вілліса з онукою
- Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом та їхньою онукою в честь його 71-го дня народження.
19 березня американський актор Брюс Вілліс відзначив свій 71-й день народження.
У цей день його колишня дружина Демі Мур поділилася рідкісними світлинами чоловіка з їхньою дворічною онукою. Також акторка зворушливо звернулася до Вілліса у своєму інстаграм-пості.
Демі Мур опублікувала карусель фото з Луеттою і підписала її: "Все, що тобі потрібно – це любов. З днем народження, BW!", додавши емодзі у вигляді червоного серця.
Як пише видання InStyle, старша донька пари, Румер Вілліс, у 2023 році стала мамою – вона народила першу дитину від колишнього коханого Дерека Річарда Томаса.
Для довідки! Брюс Вілліс та Демі Мур були одружені з 1987 до 2000 року. У них народилися три доньки: Румер Гленн Вілліс, Скаут Лару Вілліс і Таллула Бель Вілліс. Після розлучення актори зберегли дружні стосунки – Мур досі підтримує контакт із колишнім чоловіком та його родиною. У березні 2009 року Брюс Вілліс одружився з британською моделлю та акторкою Еммою Гемінґ.
Що відомо про стан здоров'я Брюса Вілліса?
- Навесні 2022 року в актора діагностували афазію.
- У лютому 2023 року, коли його стан погіршився, лікарі виявили у нього лобно-скроневу деменцію – рідкісну форму захворювання, що вражає лобові та скроневі ділянки мозку, викликаючи помітні зміни в поведінці та мовленні.
- За даними Британської національної служби охорони здоров'я, ця форма деменції серйозно ускладнює спілкування та емоційну стабільність. З прогресуванням хвороби людина може стикатися з уповільненням рухів, скутістю, а також поступовою втратою контролю над різними фізичними функціями.