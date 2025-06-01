Викликає сльози щастя, – Віталій Козловський, Джамала й інші ніжно згадали татусів у День батька

В Україні День батька відзначається в третю неділю червня. Цьогоріч свято припало на 15 число. З нагоди свята українські знаменитості поділилися теплими спогадами, архівними фото та зворушливими словами про своїх татусів.

До привітань долучилися Наталія Могилевська, Джамала, Катерина Осадча, Jerry Heil, Наталка Денисенко та інші. Дехто з них згадував померлих татусів, дехто – висловлював щиру вдячність і любов нині живим, пише Show 24.

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У День батька донька Кузьми Скрябіна поділилась архівною світлиною співака і привітала його зі святом.



Барбара Кузьменко привітала покійного тата з Днем батька / Скриншот з інстаграм-сторіс

Виконавиця Наталія Могилевська також опублікувала світлину свого покійного батька Олексія.

Дякую тобі, тату, за живий приклад сили, сміливості, шляхетності, гумору й неймовірної, тонкої, глибокої мудрості. Ти в моєму серці завжди, як і моя безмежна повага і вдячність тобі,

– зазначила знаменитість у дописі.

Ірина Федишин, своєю чергою, виставила спільне селфі з татом. Вона подякувала йому за мудрість, турботу, доброту і любов, а також побажала міцного здоров'я і Божої благодаті у всьому.

Співачка Наталка Карпа також поділилась фотографією свого батька Семена, де той задуманий сидить на тлі красивого пейзажу і привітала його зі святом.

Дуже харизматичний, веселий, справедливий, добрий, спокійний. Він – неймовірна людина. Мені завжди хотілося, щоб мій чоловік був схожий на нього. Я дуже щаслива, що в День батька мені є кого вітати. Люблю тебе, тато. Без тебе я б не була тим ким я є! Дякую за життя,

– написала акторка Наталка Денисенко і поділилась архівними кадрами з батьком Олександром, які її шанувальники раніше не бачили.

Jerry Heil показала, як змінилися вони з батьком, опублікувавши фото з дитинства та свіжий знімок, де позує в обіймах тата.

Дякую, таточку, що завжди був прикладом пошуку креативних рішень, впевненості в собі, відкритості до людей. Ти цитував Конфуція, прищепив мені смак до якісної музики та що б я собі не намріяла – синтезатор чи камеру – ти мріяв зі мною разом, а потім обов'язково мені це купував, які б не були скрутні часи. "Яночко, давай на позитиві" – твоя коронна фраза, з якою ти відправляв мене в школу зранку – і з цією філософією я пішла і в школу життя,

– щемливо зазначила артистка.

Джамала водночас опублікувала зворушливе відео, де співає разом з татом Алімом Джамаладіновим в авто.

Сьогодні – День батька. Людини, з якої починається опора. Стіна, за якою спокійно. Серце, яке не показує втоми. Сила, незламність, любов,

– написала виконавиця.

Джамала заспівала разом з татом: дивіться відео онлайн

Крім того, зі святом Джа привітала свого чоловіка Сеїта-Бекіра Сулейманова і поділилась їхнім спільним з трьома синами фото.

Джамала з чоловіком та трьома синами / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Осадча з сином Іваном і Данилом записала відеопривітання до Дня батька для Юрія Горбунова, де хлопці відповідали на різні запитання про тата й сказали йому приємні слова.

Віталій Козловський запостив ролик з дружиною Юлією та новонародженим сином Оскаром. Він зазначив, що народження малюка дало йому друге дихання та ще більше відчуття сили.

Це відео викликає у мене сльози щастя. Реву і не можу зупинитися. Боженько, дякую тобі за найцінніше. Оскар каже: "татко" – це було його перше слово. Чую це – і серце завмирає,

– написав співак.

У дописі він також подякував своєму покійному батькові.

Зворушливе відео до Дня батька опублікував Тімур Мірошниченко. Ведучий поділився милими кадрами, де видно, як він проводить час зі своїми дітьми.

Напередодні наша редакція писала про те, як королівська родина привітала татусів з Днем батька.