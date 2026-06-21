День батька-2026: чуттєві фото українських зірок із татусями
В Україні та в інших країнах світу День батька відзначають у третю неділю червня. Цього року свято припало на 21 червня.
У цей день заведено дякувати найріднішій людині – батькові, за турботу, любов і піклування. У багатьох українців татусі зараз на фронті, тому почути теплі слова саме сьогодні буде гарним подарунком. Тому у цей день 24 Канал покаже милі світлини українських знаменитостей зі своїми татами, адже поруч із ними у будь-якому віці відчуваєш себе малою дитиною.
Дивіться також Куди зник головний мандрівник країни Дмитро Комаров і чим він займається сьогодні
Надя Дорофєєва
Співачка завжди казала, що у неї є два тати. Вітчима Олексія уже немає в живих, однак чоловік завжди підтримував Надю, помагав її музиці, чекав з уроків, возив на вокальні конкурси і робив багато чого, щоб дівчина досягла своєї мети. Вони обоє любили одну й ту саму пісню – "Росте черешня в мами на городі".
Джамала
Час від часу зірква ділиться чуттєвими світлинами зі своїм батьком. Через один кадр можна одразу відчути скільки любові вирує між найближчими людьми.
Ксенія Мішина
Акторка дуже рідко показує свого батька на публіку. Мабуть, хоче вберегти близьку людину від зайвих очей преси. Але минулого року, коли Ксенія вирушила з сином Платоном у відпустку за кордон, батько склав їм компанію.
Alyona alyona
Минулого року батьку артистки виповнилось 59 років, а вже за декілька місяців він святкуватиме ювілей. Співачка писала, що він завжди був для неї прикладом.
Олена Кравець
У жовтні 2025 року акторка втратила маму. Жінка декілька разів перенесла інсульт, що негативно вплинуло на її життя. З часом мати Кравець втратила орієнтацію і мала серйозні проблеми з пам'яттю.
Від так у Олени залишився батько уже поважного віку. Йому зараз 86 років.
Віталій Козловський
Батько співака помер у 2021 році через проблеми з легенями. Йому було 75 років. Якось Віталій у соцмережах ділився архівними світлинами з батьком, які до того зберігались у сімейному альбомі.
Ірина Федишин
Коли артистка опублікувала фото з батьком, то підписала допис дуже теплими словами. Вона подякувала йому за мудрість, турботу, доброту і любов, а також побажала міцного здоров'я і Божої благодаті у всьому.
Наталка Денисенко
Акторка називає описує свого батька багатьма прикметниками: "харизматичний, веселий, справедливий, добрий, спокійний". Денисенко зізналась, що завжди хотіла, аби її чоловік був схожим на нього.
Jerry Heil
Співачка ж опублікувала у мережі архівне фото з близькою людиною.
Дякую, таточку, що завжди був прикладом пошуку креативних рішень, впевненості в собі, відкритості до людей. Ти цитував Конфуція, прищепив мені смак до якісної музики та що б я собі не намріяла – синтезатор чи камеру – ти мріяв зі мною разом, а потім обов'язково мені це купував, які б не були скрутні часи. "Яночко, давай на позитиві" – твоя коронна фраза, з якою ти відправляв мене в школу зранку – і з цією філософією я пішла і в школу життя,
– щемливо зазначила артистка.
Не соромтесь проявляти свої почуття, адже життя летить дуже швидко і потім буде вже пізно картати себе, що завагались показати свою любов і висловити вдячність.