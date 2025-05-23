Був чудовою людиною, – Віталіна Біблів у День Героїв розповіла про кума, який боронив Україну

Українська акторка Віталіна Біблів поділилась спогадами про свого кума, який загинув на фронті. Для неї це особлива людина, яку неможливо не згадати у День Героїв.

В Україні 23 травня відзначають День Героя. Вже понад 10 років наша країна бореться з ворогом, а незламні люди доводять свою героїчність. Особливо ті жінки та чоловіки, які мужньо боронять Україну на передовій, пише Show 24.

До слова Анатолій Анатоліч прийшов на прощання з Неліпою та тепло висловився про нього

Зараз у кожній родині чи компанії друзів є свій Герой. Її часто згадують теплими словами та обов'язково телефонують з вітанням і словами підтримки.

Акторка Віталіна Біблів розповіла про свого Героя – кума Сергія Бойка з позивним "Їжак", який загинув на війні.

Ми почали називати його Їжаком, бо волосся стояло дибки, наче колючки. Ніколи не могли подумати, що він першим піде захищати нас, своїх дітей та дружину. Але, на жаль, Сергія не стало. Він був чудовою людиною! Ми й досі не видаляємо його з чату й не видалимо ніколи. Він є на всіх фотографіях, у нашій групі "Любі куми". До речі, ми ніколи не говоримо про нього в минулому часі. Мій герой – Сергій Бойко,

– підкреслила Віталіна Біблів.



Сергій Бойко / Фото з інстаграму Віталіни Біблів

Додамо, звання Героя України присвоєно багатьом музикантам, письменникам і поетам. Найвищу державну нагороду за свої внески здобули Ігор Поклад, Василь Зінкевич, Андрій Кузьменко, Володимир Івасюк, Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук, Іван Дзюба, Юрій Рибчинський та Василь Стус.