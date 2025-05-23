В Украине 23 мая отмечают День Героя. Уже более 10 лет наша страна борется с врагом, а несокрушимые люди доказывают свою героичность. Особенно те женщины и мужчины, которые мужественно защищают Украину на передовой, пишет Show 24.

К слову Анатолий Анатолич пришел на прощание с Нелипой и тепло высказался о нем

Сейчас в каждой семье или компании друзей есть свой Герой. Его часто вспоминают теплыми словами и обязательно звонят с поздравлением и словами поддержки.

Актриса Виталина Библив рассказала о своем Герое – кума Сергея Бойко с позывным "Еж", который погиб на войне.

Мы начали называть его Ежом, потому что волосы стояли дыбом, как колючки. Никогда не могли подумать, что он первым пойдет защищать нас, своих детей и жену. Но, к сожалению, Сергея не стало. Он был замечательным человеком! Мы до сих пор не удаляем его из чата и не удалим никогда. Он есть на всех фотографиях, в нашей группе "Дорогие кумовья". Кстати, мы никогда не говорим о нем в прошедшем времени. Мой герой – Сергей Бойко,

– подчеркнула Виталина Библив.



Сергей Бойко / Фото из инстаграма Виталины Библив

Добавим, звание Героя Украины присвоено многим музыкантам, писателям и поэтам. Высшую государственную награду за свои заслуги получили Игорь Поклад, Василий Зинкевич, Андрей Кузьменко, Владимир Ивасюк, Дмитрий Гнатюк, Назарий Яремчук, Иван Дзюба, Юрий Рыбчинский и Василий Стус.