Так звучить Україна: 5 видатних хорових колективів, про які має знати кожен

Цікавість до хорового мистецтва в Україні щороку збільшується. Причина цьому – не тільки вірусні відео в тіктоці, але й відродження української культури. Адже у виступах найкращих українських хорів поєднуються і народні традиції, і сучасне звучання.

Щороку в другу неділю грудня в Україні відзначають День хорового мистецтва. У цю дату 24 Канал розповість про видатні колективи, про які знають не тільки українці, але й увесь світ. Вони звучать на найпрестижніших сценах та є носіями національної ідентичності.

Львівський муніципальний хор "Гомін"

Це професійний музичний колектив, що у 1988 році заснував Олег Цигилик. За понад 30 років хор виступив з десятками концертів в Україні й за кордоном. У 2023 році "Гомін" увійшов до складу Львівського органного залу, а диригентом і художнім керівником став Вадим Яценко, нині – Заслужений артист України.

Улітку цього року у тіктоці опублікували відео з виконанням хору пісні "Цей сон" Степана Гіги. Ролик зібрав мільйони переглядів та подарував колективу шалену популярність. Інтерв'ю, десятки концертів, аншлаги на виступах. І все це не дивно, адже атмосфера концертів, цікава ретро-програма, комунікація з глядачем роблять "Гомін" унікальним хором.

Фольклорний ансамбль "Кралиця"

Ансамбль у 1991 році заснували у Київському університеті культури й мистецтв, а його художнім керівником є професор Іван Сінельніков. Назва "Кралиця" походить від імені богині рослинності у давніх слов'ян, що символізує образ весни. У колективі співали Катерина Павленко, Тимофій Музичук, учасниці "ДахиБрахи".

Про ансамбль дізналися більше у листопаді цього року, коли співачка Альона Омаргалієва запросила музикантів на свій концерт. Початок її нової пісні "Не п'яна – закохана" виконав саме ансамбль у народному стилі. Поєднання сучасного стилю й етнічних мотивів підкорило слухачів, а пісня стала вірусною ще до релізу.

Національний хор імені Григорія Верьовки

Цей хор є символом української вокальної традиції. Його заснували у 1943 році в Харкові, а організатором і першим керівником був Григорій Верьовка. Важливий момент в історії колективу – коли хор очолив Анатолій Авдієвський, який ввів у народний хор жіночі академічні голоси, що розширило його можливості.

Зараз хор імені Григорія Верьовки налічує понад 150 учасників, а в його репертуарі – більш як 1000 творів. Цікаво також те, що саме тут починали свій шлях відомі українські співачки: Ніна Матвієнко, Алла Кудлай та інші.

Національна заслужена академічна капела "Думка"

"Думка" – це скорочена назва від "Державна українська мандрівна капела". Колектив сформувався ще у 1919 році за часів УНР. У наступні 10 років капела багато гастролювала по країні та давала щороку понад 100 концертів як з народними піснями, так і зі світовою класикою. З того часу "Думка" сформувала власний стиль і хорові традиції.

З 1984 року капелу очолює Герой України, професор Євген Савчук. Зараз у репертуарі капели – твори різних жанрів, епох, стилів та країн. Колектив виступає на провідних концертних майданчиках в Україні та світі. Цікаво, що у 2004 році "Думка" стала номінантом Греммі за виконання "Реквієму для Лариси" Валентина Сильвестрова.

Львівська національна академічна хорова капела "Дударик"

Капелу у 1971 році заснував Микола Кацал у Львові. Уже через 6 років колектив ставав фіналістом різних фестивалів та конкурсів. Зараз до складу "Дударика" входить понад 300 капелян від 4-річних до 50-річних вокалістів.

У репертуарі капели – концерти Бортнянського, Березовського, колядки та щедрівки в обробках українських композиторів, а також класичні твори Моцарта, Бетховена тощо. За понад 40 років гастролей капела дала більш як 2500 концертів у престижних концертних залах України й світу.

