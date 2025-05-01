Місто, яке квітне вільним,– Олена Зеленська та зірки чуттєво привітали з Днем Києва

25 травня відзначається День Києва. Сьогодні місто святкує 1543-річчя. Цьогоріч святкування знову відбувається під час повномасштабного вторгнення. Вже четвертий рік столиця України потерпає від російських обстрілів: ворог атакував і цієї ночі, запустивши ракети та дрони. Однак Київ залишається символом незламності та краси.

У своїх соціальних мережах зірки вітають столицю України з днем народження. Вони відзначають силу, мужність та незламність Києва. Для когось – це найкраще місто, передає Show 24.

До речі Київ – місце сили та слави: найвидатніші кияни, якими пишається Україна

Олена Зеленська

З Днем Києва привітала перша леді України Олена Зеленська. Вона пригадала рядки з пісні Андрія Малишка "Київський вальс", якій вже 75 років: "Знову цвітуть каштани…".

Цьогоріч київські каштани особливо гарні. Хоча, мабуть, так здається щоразу. Бо така сила весни. І така сила Києва – міста, яке не підкорилося ні за три дні, ні за три роки, міста, яке, попри все, квітне вільним. З Днем Києва, Україно! Адже кожен день кожного українського міста – це свято всієї нашої країни,

– зазначила Зеленська.

Lida Lee

Lida Lee – киянка. Історія співачки почалася на лівому березі: там вона вперше закохалася, вчилася зустрічати перші світанки, танцювала і навчалася музики. Артистка обожнювала маршрут "станція Дарниця – Дніпро".

Коли прийшла війна… Я побачила тебе зовсім інакшим. Побачила твою силу, твій біль, твою мужність, твоїх людей. Побачила, як ти вмієш обіймати навіть під звуки сирен. Як ти бережеш, коли страшно. Як не здаєшся, коли важко,

– написала Lida Lee.

Співачка зробила постери, аби подякувати Києву за свободу, яка почалася з Майдану, каштани, ЦУМ.

За тих, хто тримає небо. За тих, хто просто тримається. За всіх нас – нескорених і справжніх, з лівого до правого! Києве, ти – моя любов! Моя сила, віра і моя ніжність! І жоден куточок світу не замінить мені моє рідне місто! З днем народження, моя столице!,

– додала вона.

Олександра Кучеренко

"Золотоверхий, квітучий, любий. Найкращий у всьому світі! Якщо на мить уявити Київ людиною… Це був би чоловік із неймовірною внутрішньою силою, добрим серцем та мудрістю років. Який багато чого пережив, але і зараз не втратив здатність посміхатися. Дружній, відкритий, інтелігентний, трохи іронічний. З яким завжди тепло, комфортно, смачно. З яким хочеться бути. Бути разом у будь-яку годину, пору року чи погоду. З яким я можу бути собою та по-справжньому щасливою. З днем народження, столиця мого серця!", – написала Олександра Кучеренко.

Христина Соловій

Христина Соловій також привітала столицю з днем народження та заспівала пісню "Тільки в Києві".

Мій Київ повільний та обережний. Мій Київ нестримний і небезпечний. Київ став мені домом. Тільки в Києві можна так закохатися, так творити, любити й жити. Тут всі свої. З твоїм днем, місто каштанів,

– написала співачка.

Ольга Цибульська

"Києве. Ти до мене придивлявся, а я закохалась з першої зустрічі у 7 класі. Під пам'ятником княгині Ольги пообіцяла собі, що колись повернусь і ти будеш мій. Зі святом, Києве мій", – написала Ольга Цибульська.

Ектор Хіменес-Браво

Ольга Сумська

Надя Дорофєєва

"Кожного дня Україна продовжує жити під обстрілами країни-терориста. І знову безсонна ніч – знову поранені, зруйновані будинки, знищенні життя… Київ знову був під ракетами й шахедами всю ніч. І все це – саме сьогодні, в День міста. Києва, я тебе обіймаю. Люблю. Тримаємось", – написала Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва про атаку на Київ / Скриншот з інстаграму співачки

Женя Галич

З днем народження, Києве! Місто свободи, сили й шаленого ритму,

– привітав Женя Галич.

Женя Галич привітав з Днем Києва / Скриншот з інстаграму музиканта

Раніше ми писали, як зірки відреагували на масовану атаку по Києву.