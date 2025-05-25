В своих социальных сетях звезды поздравляют столицу Украины с днем рождения. Они отмечают силу, мужество и несокрушимость Киева. Для кого-то – это лучший город, передает Show 24.

Кстати Киев – место силы и славы: самые выдающиеся киевляне, которыми гордится Украина

Елена Зеленская

С Днем Киева поздравила первая леди Украины Елена Зеленская. Она вспомнила строки из песни Андрея Малышко "Киевский вальс", которой уже 75 лет: "Опять цветут каштаны...".

В этом году киевские каштаны особенно красивые. Хотя, пожалуй, так кажется каждый раз. Потому что такая сила весны. И такая сила Киева – города, который не покорился ни за три дня, ни за три года, города, который, несмотря на все, цветет свободным. С Днем Киева, Украина! Ведь каждый день каждого украинского города – это праздник всей нашей страны,

– отметила Зеленская.

Lida Lee

Lida Lee – киевлянка. История певицы началась на левом берегу: там она впервые влюбилась, училась встречать первые рассветы, танцевала и училась музыке. Артистка обожала маршрут "станция Дарница – Днепр".

Когда пришла война... Я увидела тебя совсем другим. Увидела твою силу, твою боль, твое мужество, твоих людей. Увидела, как ты умеешь обнимать даже под звуки сирен. Как ты бережешь, когда страшно. Как не сдаешься, когда тяжело,

– написала Lida Lee.

Певица сделала постеры, чтобы поблагодарить Киев за свободу, которая началась с Майдана, каштаны, ЦУМ.

За тех, кто держит небо. За тех, кто просто держится. За всех нас – непокоренных и настоящих, с левого до правого! Киев, ты – моя любовь! Моя сила, вера и моя нежность! И ни один уголок мира не заменит мне мой родной город! С днем рождения, моя столица!,

– добавила она.

Александра Кучеренко

"Златоверхий, цветущий, любимый. Самый лучший во всем мире! Если на мгновение представить Киев человеком... Это был бы человек с невероятной внутренней силой, добрым сердцем и мудростью лет. Который многое пережил, но и сейчас не потерял способность улыбаться. Дружественный, открытый, интеллигентный, немного ироничный. С которым всегда тепло, комфортно, вкусно. С которым хочется быть. Быть вместе в любое время, время года или погоду. С которым я могу быть собой и по-настоящему счастливой. С днем рождения, столица моего сердца!", – написала Александра Кучеренко.

Кристина Соловий

Кристина Соловий также поздравила столицу с днем рождения и спела песню "Только в Киеве".

Мой Киев медленный и осторожный. Мой Киев неудержимый и опасный. Киев стал мне домом. Только в Киеве можно так влюбиться, так творить, любить и жить. Здесь все свои. С твоим днем, город каштанов,

– написала певица.

Ольга Цибульская

"Киев. Ты ко мне присматривался, а я влюбилась с первой встречи в 7 классе. Под памятником княгини Ольги пообещала себе, что когда-то вернусь и ты будешь мой. С праздником, Киев мой", – написала Ольга Цибульская.

Эктор Хименес-Браво

Ольга Сумская

Надя Дорофеева

"Каждый день Украина продолжает жить под обстрелами страны-террориста. И снова бессонная ночь – снова раненые, разрушенные дома, уничтожении жизни... Киев снова был под ракетами и шахедами всю ночь. И все это – именно сегодня, в День города. Киева, я тебя обнимаю. Люблю. Держимся", – написала Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева об атаке на Киев / Скриншот из инстаграма певицы

Женя Галич

С днем рождения, Киев! Город свободы, силы и бешеного ритма,

– поздравил Женя Галич.

Женя Галич поздравил с Днем Киева / Скриншот из инстаграма музыканта

Ранее мы писали, как звезды отреагировали на массированную атаку по Киеву.