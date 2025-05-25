Для когось Київ – це місце народження, роки юнацтва та розквіту кар'єри, для інших Київ – не згадка дитинства, але місце сили, де змогли знайти себе. У добірці Show24 пропонуємо поглянути на деяких зірок-киян, які заслужили собі звання тих, ким пишається Україна.

До теми Форма, бантики й краватки: як виглядали українські зірки у шкільні роки

Найвидатніші кияни

Ліна Костенко

Видатна українська поетеса-шістдесятниця у березні цього року відсвяткувала 95-й день народження. Родом Ліна Костенко із міста Ржищева, що на Київщині. Та майже все своє життя майстриня пера провела у столиці. Там вона творила, кохала та знаходила саму себе.

Хоч сьогодні Ліна Костенко вже довгий час не з'являється на публіці, але у травні минулого року мер Києва Віталій Кличко присвоїв поетці та колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Почесного громадянина Києва. Він вручив їм відзнаки вдома у Ліни Василівни.

Валерій Залужний вдома у Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Нагадаємо, що руці Костенко належить історичний роман у віршах "Маруся Чурай", який свого часу пролежав у столі аж 6 років через те, що поетеса не догодила поезією про Україну тодішній радянській владі.

Дмитро Комаров

Популярний український мандрівник родом із Києва. Він змалку йшов до професії журналіста, опановуючи різні посади та знайомлячись із різножанровою палітрою журналістики.

Від так, телевізійна програма "Світ навиворіт" стала успішним проєктом. Якщо до початку великої війни Комаров їздив світом і знайомив публіку з екзотичними місцями, то сьогодні він орієнтується на пізнання української культури.

У 2020 році медійник став заслуженим журналістом України.

Дмитро Комаров із героїнею нового випуску "Світ навиворіт. Україна" / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, що декілька місяців тому Дмитро Комаров оголосив про розлучення з Олександрою Кучеренко після кількох років шлюбу.

Катерина Осадча

Осадча – одна з найвідоміших зірок українського шоубізнесу, яка є корінною киянкою. Ще у шкільні роки вона будувала успішну модельну кар'єру за кордоном, а після повернення до рідної України шукала себе у журналістиці. І пошуки не виявились даремними, адже проєкт "Світське життя" став справжньою родзинкою на телеекранах глядачів.

В об'єктиви камер потрапляли не тільки українські зірки, а й знаменитості світового масштабу, а оригінальні капелюшки Катерини стали її візитівкою. Селебреті неодноразово робили телеведучій компліменти щодо образів.

Катерина Осадча / Фото з інстаграму Катерини Осадчої

Юрій Рибчинський

Український поет і драматург народився у Києві, а цього року відсвяткував ювілей – 80 років. Його майстерному перу належать чимало крилатих висловів, легендарних пісень тощо. До прикладу, знаменитий "Хрещатик", який написав Рибчинський, виконує Павло Зібров, "Минає день" – написана у співавторстві з Миколою Мозговим або ж "Ой летіли дикі гуси", яка стилізована під народний мотив, колись виконувала Ніна Матвієнко.

У 2020 році на День Незалежності Юрій Рибчинський отримав з рук Володимира Зеленського нагороду Героя України.

Юрій Рибчинський отримав нагороду Героя України / Фото Офісу президента

Оксана Забужко

Публіцистка народилась у Луцьку, але її сім'я вимушено переїхала до Києва, щоб уникнути репресій. Однак це не допомогло. Батька Забужко неодноразово арештовували та звільняли, принижували через культурну та політичну діяльність, а також примусово влаштували працювати на завод вахтером.

Через таку репутацію у родині юній дівчині важко давалось навчання у радянський час, адже їй постійно вставляли палки в колеса. Та все ж Оксана Забужко не просто здобула вищу освіту, а й отримала звання кандидата наук, працювала в університетах у США, а її літературна діяльність продовжувала приносити свої плоди.

Зокрема, найбільшу популярність публіцистці принесли два романи: "Польові дослідження з українського сексу" та "Музей покинутих секретів". До слова, перший – став справжнім проривом в українській літературі. У книжці підіймаються питання свободи жінки та гендерної рівності.

У березні 2022 року, коли наша країна вже перебувала в стадії повномасштабної війни, поетеса виступила на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.

Оксана Забужко виступила в Європарламенті / Фото Getty images

У вересні 2024 року Оксана Забужко отримала звання "Почесного громадянина міста Києва".

Міла Йовович

Можливо, не всім відомо, що американська акторка у 1975 році народилась у Києві, але через 6 років із родиною емігрувала до США. Цікаво, що Мілу часто запитували про українське та російське коріння, і вона завжди відповідала, що народилась в Україні, але і росіянкою відчуває себе також.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, акторка згадала про своє походження та підтримала нашу країну.

Ще раніше, під час Помаранчевої революції, Йовович разом із матір'ю приїхали до Києва, а під час Революції Гідності зірка в мережі підтримала українців та оголосила збір коштів.

Міла Йовович / Фото з інстаграму зірки

Варто зазначити, що цей список можна продовжувати ще довго, адже українці мають ким пишатись: військовими, лікарями, науковцями, спортсменами, акторами та багатьма іншими. Наша історія багата на тих людей, яких можна ставити у приклад майбутнім поколінням.