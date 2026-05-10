Складно описати словами, – переможниця "Холостяка" розчулила словами про маму та материнство

Кожну другу неділю травня в Україні святкують День матері. Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь цьогоріч вперше відзначає це свято у новому статусі.

З нагоди Дня матері Інна Бєлєнь ексклюзивно для 24 Каналу поділилась теплими словами про свою маму. Та пригадала, як зараз згадує про своє дитинство.

Інна Бєлєнь пригадала, що в дитинстві її мама постійно наполягала на розвитку. Дівчинка не розуміла, навіщо їй музична школа, іноземні мови. Вона вважала, що всьому цьому можна навчитися згодом. Зараз же Інна вдячна мамі за те, що вийшла у доросле життя з цими знаннями.

Переможниця "Холостяка" зізналась, що з віком все більше починає помічати в собі мамині риси характеру. Найбільше – це вміння збиратися у стресових ситуаціях.

Ще – багатозадачність і дуже сильні організаторські здібності: мама завжди вміла тримати все під контролем, і, здається, це передалось і мені. А з кумедного – постійно робити чай, забувати про нього, а потім знаходити вже холодним. Тут я точно мамина донька,

– з усмішкою розповіла Інна Бєлєнь.



Інна Бєлєнь з мамою / Фото з архіву Інни Бєлєнь

Дівчина подякувала мамі за її любов, терпіння та всі безсонні ночі. За виховання та підтримку в ті моменти, коли це найбільш важливо. Та найбільше Інна вдячна за дитинство.

"Я згадую його з величезним теплом і любов'ю, і зараз розумію, наскільки це важливо для дитини – мати щасливі, світлі спогади про свій дім і свою сім’ю. Моє дитинство було саме таким", – поділилась Бєлєнь.

Переможниця "Холостяка" і сама святкуватиме День матері, адже нещодавно народила донечку. І хоч її сприйняття цієї дати не змінилося, в Інни ще більше усвідомлення, скільки праці стоїть за званням мами.

Я мама всього 12 днів, але це вже щось настільки велике й особливе, що мені досі складно описати це словами. Моє ставлення до мами не змінилось, бо воно завжди було наповнене любов'ю, повагою і вдячністю. Але зараз я ще більше починаю усвідомлювати, скільки сили, терпіння, турботи й безумовної любові є в материнстві. І ще більше захоплююсь нею як мамою,

– зізналась Інна.



Інна Бєлєнь стала мамою: що відомо?

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь народила природним шляхом на 41-му тижні вагітності. У блогерки та її чоловіка Івана народилась донька – її назвали Кірою.

Інна розповіла, що дівчинка схожа на батька. Їх виписали з пологового будинку 1 травня. Сім'я зустріла їх у прикрашеній квартирі з квітами та подарунками. Кадрами та першим досвідом блогерка ділиться на своїй сторінці.