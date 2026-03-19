Ліні Костенко – 96: пісні на вірші письменниці, які пробирають до мурах

Сьогодні, 19 березня, поетеса-шістдесятниця відзначає 96-й день народження. Попри свій поважний вік, Ліна Костенко залишається душею українською літератури та символом жінки, яка може підкорити весь світ.

Музиканти доволі часто для своєї творчості використовують вірші поетів, щоб подарувати словам на папері друге життя. Тому у день народження Ліни Костенко 24 Канал пригадає найкращі пісні, які покладені на її вірші.

Jamala – "Неандертальці"

Виконавиця мріяла записати пісню саме на цей вірш поетеси. Ліна Костенко дала дозвіл Джамалі на порив творчості й трек увійшов до її альбому "Подих".

Артем Пивоваров – "Валторна"

Пісня вийшла у межах проєкту "Твої вірші, мої ноти". За основу пісні "Валторна" було взято вірш письменниці "Відмикаю світанок скрипковим ключем".

Раніше Пивоваров розповідав, що дуже хвилювався за результат, адже Костенко доволі прискіплива до використання її творчості.

Окремо дякую Ліні Костенко та її команді за те, що довірилися мені, дозволивши покласти вірш неймовірної поетеси на музику. Велика кількість людей вклала душу та любов у цю роботу. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Валторни", ви відчуєте це, отримаєте задоволення та повертатиметеся до цієї надзвичайної музичної історії знов і знов,

– коментував співак.

Оксана Муха – "Вечірнє сонце"

Над реалізацією цієї пісні працювало декілька людей. Спершу Ліна Василівна дала артистці дозвіл, тоді Лілія Кобільник взялась за мелодію, а Дмитро Кацал займався аранжуванням. Сама співачка казала, що тоді нарешті дозріла до змістів, які закладені у вірші.

Гурт "Фіолет" – "Спини мене"

Однойменний вірш поетеси у 2016 році увійшов до мініальбому колективу, де використали творчість й інших українських поетів.

Віталій Козловський – "Небачене побачено"

У 2014 році артист презентував згаданий трек, у якому використав вірш Костенко – "Пісенька з варіаціями". У 2023 році Віталій перевипустив пісню.

